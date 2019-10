Dylan Dog politically correct: ora sposa Groucho

Dylan Dog, l'indagatore tormentato sempre pieno di donne, si sposa con un uomo. Il suo amico, suo compagno, suo sostegno nei momenti più difficili: Groucho Marx. L'annuncio lo ha dato Repubblica, quando contemporaneamente è stato svelato che un nuovo racconto inedito di Dylan, creato da Tiziano Sclavi, sarebbe uscito con il quotidiano. La serie "normale" annuncia sconvolgimenti non da poco, se si considera una copertina così importante come quella del numero 399, che uscirà a novembre: Groucho vestito in bianco che procede verso l'altare dove lo attende Dylan. Il numero 400 è atteso per dicembre.

"Non è uno scherzo, non è una gag, non è un escamotage: è un matrimonio d’amore. Ci tenevo molto a scrivere una storia come questa", ha affermato Roberto Recchioni, curatore del personaggio e anche sceneggiatore dell’episodio.

Il numero 400 – scritto sempre da Recchioni e disegnato da Angelo Stano e Corrado Roi – presenterà un altro colpo di scena: Dylan Dog ucciderà il suo creatore, Tiziano Sclavi.

Anche in questo caso lo sceneggiatore ha raccontato a proposito di Sclavi: "Era chiaramente una provocazione anche nei suoi confronti ma per fortuna ha reagito benissimo anche perché non ho fatto altro che portare avanti quel discorso di eredità che lui stesso mi aveva chiesto all’inizio ma che io nei primi anni sono stato un po’ timoroso nel realizzare fino in fondo".