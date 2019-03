E-GAP a Roma Motodays: prove generali di sbarco nella Capitale

E-Gap è il primo operatore in Europa per la ricarica on demand di veicoli elettrici. Dopo Milano, il servizio prenotabile tramite App sarà presto attivo anche a Roma e sarà esteso anche ad altre 9 città europee.

E-GAP, il servizio di ricarica in mobilità di veicoli elettrici, sarà presente con uno stand dedicato a Roma Motodays (Padiglione 3), la manifestazione dedicata al mondo delle due ruote in programma a Fiera Roma dal 7 al 10 marzo. Il progetto, appena inaugurato a Milano, inizia così le presentazioni anche nella Capitale, dove nei prossimi mesi debutterà con le sue ricariche on demand. E-GAP è il primo in Europa ad introdurre sul mercato un servizio di ricarica rapida (fast charge) su richiesta e in mobilità attraverso l’utilizzo di “van”, veri centri di ricarica mobile in grado di fornire energia per ricaricare veicoli elettrici.

Milano, metropoli all’avanguardia per quanto riguarda innovazione e mobilità sostenibile, è stata scelta come città pilota dell’intero progetto europeo. A seguire E-GAP farà il suo debutto in altre 9 metropoli, selezionate in base all’elevato tasso di crescita di veicoli elettrici: Roma, Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.

E-GAP al Roma Motodays: "Siamo la risposta più immediata all'ansia da autonomia legata ai veicoli elettrici"

“Siamo partiti con il nostro servizio di ricarica a Milano il mese scorso e stiamo già dialogando da diverso tempo con l’Amministrazione della Capitale per essere operativi in città entro il 2019, ma ci auguriamo di riuscirci accelerando i tempi il più possibile”, ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP. “E-GAP è la risposta più immediata alla range anxiety, l’ansia da autonomia che coinvolge tutti i proprietari e utilizzatori di veicoli elettrici. Funziona in modo complementare alle colonnine, per chi è senza disponibilità di ricarica domestica, per chi vuole avere maggiore autonomia o si trova in una situazione di emergenza di ricarica: rifornisce di energia il nostro mezzo mentre ad esempio facciamo la spesa, siamo al lavoro, al cinema o al ristorante”.

Il servizio di ricarica di E-GAP si distingue per essere rapido (ricarica fast charge) e a chiamata: per accedere al servizio è sufficiente scaricare gratuitamente l’App sul proprio smartphone o tablet e prenotare la propria ricarica. Ci si potrà geolocalizzare oppure scegliere una posizione futura in cui sosterà il veicolo, selezionare in quanto tempo si desidera ricevere la ricarica e seguirne in tempo reale lo svolgimento.

All’interno del Padiglione 3, sul palco dell’area Start up, domenica 10 Marzo alle ore 16.00 Francesco De Meo presenterà E-GAP, il servizio pensato per tutti i veicoli elettrici in circolazione: auto, moto, ma anche biciclette e monopattini elettrici.