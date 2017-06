E' la Giornata del cane in ufficio. Con gli animali si lavora di più e meglio

Un animale domestico in ufficio rende la giornata lavorativa più piacevole e proficua. Se fino ad alcuni anni fa era impensabile ipotizzare un ufficio abitato da cani e gatti, attualmente sta diventando un’usanza che si sta facendo sempre più strada.

Mars è stata tra le prime aziende ad inaugurare questa buona pratica, facendola diventare una consuetudine ed oggi è possibile portare i propri pet in ufficio in qualsiasi giorno della settimana. E’ proprio per diffondere questa buona pratica che Mars celebra il Pet Sitters International's “Take Your Pet To Work Week™” in Italia e in tutto il mondo, dal 19 al 23 giugno.

La presenza di pet in ufficio, infatti, favorisce il benessere, riduce lo stress, aumenta il livello di attività fisica, la produttività e la serenità. Questi i principali risultati dell’ultima ricerca PAWrometerTM (PAW = Pets at Work ossia ‘animali domestici sul posto di lavoro) del The Banfield Pet Hospital (la rete di cliniche veterinarie parte di Mars Petcare) effettuata su 1.000 dipendenti e 200 responsabili delle risorse umane di aziende americane. Lo studio ha infatti evidenziato che proprio la presenza di pet sul posto di lavoro ha un impatto positivo complessivo sui dipendenti. In particolare, la relazione riguarda:

1) l’umore (93%)

2) la riduzione dello stress (93%)

3) il work-life balance (91%)

4) l’attaccamento all’azienda (91%)

5) la diminuzione del senso di colpa nel lasciare a casa il proprio pet mentre si è sul posto di lavoro (91%).

Questi dati sono peraltro confermati da una ulteriore ricerca del The WALTHAM Centre for Pet Nutrition di Mars Petcare - Istituto che da oltre 50 anni ha aperto la strada a scoperte importanti nel campo della salute e del benessere degli animali domestici - che dimostra come la presenza di cani sul luogo di lavoro generi un ambiente positivo e riduca lo stress.

Siamo orgogliosi di celebrare con i nostri Associati il “Take Your Dog to Work Week” dal 19 al 23 giugno, sebbene per noi in Mars Italia ogni giorno è un giorno da trascorrere lavorando insieme al proprio pet; questa è sicuramente un’attività che rende un mondo migliore per i nostri animali domestici ma che rende anche il luogo di lavoro un… Great Place to Work®” ha dichiarato Valentina Menato, Marketing Director Petcare di Mars Italia.

Il pet friendly office è solo una delle azioni messe in campo – dallo smart working all’open space per tutti - che rendono Mars, in Italia e in Europa, un great place to work dal 2009.