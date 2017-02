E' Lego il marchio più influente al mondo

Lego Store di Milano

Lego conquista il gradino più alto della classifica stilata da Brand Finance detronizzando Disney. Pan per focaccia. Dopo essere stato scalzato da Disney nel 2015, Lego ritrova il suo rango come più potente marchio nel mondo. Secondo la classifica compilata ogni anno dalla società britannica Brand Finance, che riguarda l'influenza di marketing dei marchi, Lego ha preso il gradino più alto del podio grazie alle partnership, in particolare quella con la linea di Lego Harry Potter LEGO Batman o Star Wars Lego. Ironia della sorte dal momento che nel 2015 fu proprio la licenza di Star Wars ha portare Disney in vetta.