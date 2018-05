Eccellenze Campane tra gli sponsor di Seeds&Chips

Innovazione e tradizione si fondono in un gusto unico che i visitatori del più importante evento internazionale dedicato alla Food Innovation avranno il privilegio di assaporare dal 7 al 10 maggio a MiCo Milano Congressi.

La prestigiosa collaborazione tra Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit e Eccellenze Campane non si limita a valorizzare le specialità enogastronomiche di un territorio, la Campania, che presenta materie prime uniche e lavorazioni “tipiche”, fiore all’occhiello dell’arte culinaria italiana. La partnership, infatti, esalta e rinnova le peculiarità della “filiera corta”, dal “produttore” al “consumatore”, e ne promuove gli obiettivi di sostenibilità, qualità e rispetto degli ingredienti.

Per tutta la durata del Summit, nella Vip Lounge sarà quindi possibile degustare piatti, dolci e vini tipici campani che oggi i consumatori ritrovano in molte denominazioni DOP e IGP conosciute e apprezzate a livello mondiale. I visitatori avranno il privilegio di iniziare a conoscere la Campania con un breakfast d’eccellenza (dalle 9 alle 11.30) con prelibata pasticceria e frutta fresca, godere di light lunch esclusivo (dalle 11.30 alle 15) con primi, secondi, dolci e vini rigorosamente made in Campania e completare il viaggio nella terra della sirena Partenope con “Degustazione” (tra le 15 e le 18) che propone agli ospiti un light buffet dolce e salato tutto da scoprire. Il tutto verrà servito dai ragazzi della scuola professionale Galdus (https://www.galdus.it/) che grazie al loro tirocinio avranno la possibilità di compiere un’esperienza internazionale, utile per il loro futuro.

Marco Gualtieri, Presidente e fondatore di Seeds&Chips ha commentato: “Siamo molto felici di poter annunciare questa partnership con Eccellenze Campane che ringraziamo per aver scelto di essere al nostro fianco. Con Eccellenze Campane, ci unisce l’estrema attenzione per i temi legati all’alimentazione, cruciali per il futuro del nostro Pianeta. Quando parliamo di sostenibilità, rispetto per le materie prime, amore per la terra e gli ingredienti sappiamo di trovare in Eccellenze Campane un interlocutore sensibile, appassionato e che condivide con noi la stessa visione. Invitiamo quindi tutti i nostri ospiti a godere delle prelibatezze enogastronomiche che Eccellenze Campane metterà a disposizione nei giorni del Summit, prodotti che rappresentano il fiore all’occhiello di un territorio che contribuisce a rendere unico il nostro Paese”.

Paolo Scudieri, Presidente di Eccellenze Campane ha poi aggiunto: “Partecipare ad un appuntamento come Seeds&Chips è motivo di grande orgoglio per noi, poiché tale occasione rappresenta un’importante opportunità per promuovere e valorizzare ancor più le eccellenze enogastronomiche e culturali del nostro territorio all’estero. Una vetrina importante per i nostri prodotti che ci auguriamo possa servire a sviluppare maggiormente la diffusione “del mangiar sano” anche oltre i confini italiani. Da sempre cerchiamo di valorizzare e difendere con costanza e determinazione il Made in Italy, ritendendo che sia il migliore strumento di promozione del territorio stesso”.