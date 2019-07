Ecco perché andare in vacanza nella bella Albania

La prima edizione italiana sull’Albania di Lonely Planet (famosa guida di viaggi) è uscita solo a maggio di quest’anno. Infatti tutti i turisti che in passato hanno scelto di visitare la bellissima terra d’oltre Adriatico si sono basati su suggerimenti di chi c’era già stato o tramite sondaggi e ricerche su vari forum di viaggio. A colpire sono i meravigliosi paesaggi naturali, selvaggi e incontaminati. Il mare nitido, la gentile e sentita ospitalità della gente ma anche i costi contenuti. Il che non guasta mai.

Come ha scritto Affaritaliani.it, se il 2018 ha segnato una crescita di visitatori stranieri in Albania del 15,8 per cento, e l'ammontare delle entrate dal settore turismo è stato di circa 1,8 miliardi di euro, in crescita del 15 per cento, è probabile aspettarsi un incremento analogo per il 2019.

Le città come Tirana e Valona sono vive e offrono molto, sia da un punto di vista culturale che sotto il profilo della movida. Quindi l’ideale per i giovani ma anche per chi cerca una vacanza all’insegna della conoscenza, allargando i propri orizzonti. Si trovano anche luoghi come Butrinto: un parco archeologico che mostra reperti antichissimi di civiltà passate. Insomma l’Albania è la nuova meta da visitare almeno una volta nella vita.