Editoria: Marina Berlusconi, no a libri con la canapa in Mondadori

“Sono profondamente dispiaciuta come editore e prima ancora come madre per quanto accaduto relativamente al volume della collana Read&Weed, pubblicato dalla casa editrice Plantasia. Volume che la Mondadori non metterà in vendita nelle librerie con il suo marchio. La promozione della lettura è sempre stato per noi uno degli obiettivi più qualificanti, ma la nostra sensibilità di editori non potrebbe essere più lontana da metodi come quelli utilizzati da Plantasia”.

Questa la dichiarazione di Marina Berlusconi, presidente della casa editrice. “La Plantasia si era rivolta a Mondadori Retail, come alle altre principali catene di librerie italiane, sia fisiche che online, per la distribuzione del proprio volume”.

La collana, Read & Weed – Grandi autori in erba - pubblica libriccini con in omaggio una sorpresa: un grammo di canapa legale. Nei giorni scorsi si era parlato di una diffusione anche attraverso i canali di Mondadori.