Elettra Lamborghini, da ereditiera a cantante. "Sono una suora atomica"

Ospite della puntata di ieri sera di #EPCC (E POI C’E CATTELAN), il late night show su Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan, è stata Elettra – Miura, come ha rivelato durante l’intervista – Lamborghini. Il suo secondo nome è un omaggio del padre ad uno dei modelli storici della casa automobilistica di famiglia. La protagonista di Riccanza dice di essere “una ragazza bon ton, ma anche tamarrra”, ha spiegato in puntata. Showgirl, ereditiera e influencer da più di due milioni di follower su Instagram, Elettra Lamborghini fa oggi il suo debutto come cantate con il suo primo singolo “Pem pem”, che è stato rilasciato su tutte le piattaforme musicali e con cui si è già esibita durante un half-time show allo Staples Center di Los Angeles.

Non solo, sempre a Cattelan Elettra Lamborghini ha rivelato di essere single. Perché? "Sono una suora atomica, proprio vecchio stampo. Sono molto provocante, ma sono tutto fumo e niente arrosto". Elettra Lamborghini ha anche detto di essere astemia e ha raccontato che beve persino in discoteca latte di soia: "Mi ubriaco con quello. Mi fermenta nello stomaco".

