Eleventy, nell'era del green s'ispira alla natura. Ecco la collezione SS 2019

L’atmosfera della collezione SS19 ci trasporta ai caldi colori della sabbia e del sole, alle sfumature bruciate della terra, a quelle più fredde dell’acqua, proponendo una palette ispirata alla natura.

Le dune del deserto e lo stile coloniale ispirano capi di eleganza esotica caratterizzati da tasche a soffietto, cinture che valorizzano il punto vita e giacche sahariane che trasportano la mente in paesi lontani e panorami sconfinati.

Vestibilità fluide e leggere vestono il corpo senza costringerlo e trasmettono una sensazione di libertà e voglia di evasione, caratteristiche di una donna dinamica e sicura di sé che vive i viaggi e la città con grande naturalezza.

Lo spirito del tempo libero viene coinvolto in una proposta di felpe con contrasti di colore dal sapore più sportivo ma ricercato e giochi di trasparenze alleggeriscono capispalla moderni. Materiali traspiranti e contemporanei come rete e lurex contraddistinguono maglie femminili e di carattere e l’alta qualità del cashmere Loro Piana dona preziosità a capi leggeri e soffici.

Bottoni satinati dal color oro invecchiato, coulisse metalliche e altri dettagli arricchiscono i capi. Borse, marsupi, cinture e cappelli completano il mondo degli accessori.

Una collezione completa pensata per accompagnare ogni donna nell’arco della giornata, dal momento del risveglio fino ad un cocktail serale, con raffinatezza e contemporaneità.

h. 8:00 – 9:30 Per una passeggiata mattutina tessuti leggerissimi e confortevoli caratterizzano capi da indossare al risveglio. Maglie-vestaglia abbinate a pantaloni in seta o viscosa e abiti in popeline di cotone sono il modo migliore per godersi il momento della colazione in completo relax.

Tessuti sofisticati in filo di nylon e seta caratterizzano lucenti parka dai colori naturali da abbinare a pantaloni in felpa o jogger in cotone leggerissimo per un concetto sportivo ma raffinato allo stesso tempo.

Giochi di trasparenze alleggeriscono bomber in filo pesca di acetato e seta, le t-shirt subiscono un trattamento micro-dream che conferisce al tessuto un aspetto fluido. Giubbini baseball in nappa colorata dai toni pastello donano grinta ad un look più sportivo e dinamico. Le running sono realizzate con tessuti “rubati” alla collezione che abbinate a cappelli, marsupi e zaini trasmettono uno stile contemporaneo.

h. 12:30 Il tailleur viene rivisitato e reinterpretato con nuovi pantaloni per raccontare un nuovo formale dedicato alla vita di tutti i giorni.

I colori naturali del deserto, della sabbia, delle spezie diventano protagonisti di abiti in seta o cotone stampato con tasche a soffietto e coulisse che segnano e valorizzano il punto vita. Le giacche sahariane ispirate al viaggio sono il punto focale della collezione, realizzate in preziosi tessuti come cotone jacquard dall’aspetto denim, insieme a shorts, pantaloni safari e gonne lunghe con tasconi combat di derivazione militare. La maglieria viene impreziosita da spalmature con riflessi oro e argento che donano lucentezza ai capi, confezionati con pregiati materiali quali lino, seta e morbido cashmere per un risultato fluido e cascante. Giacche e parka in leggero camoscio completano uno stile contemporaneo e ricercato.

h. 17:30 All’ora dell’aperitivo abiti in seta fluidi e leggerissimi trasmettono estrema armonia e trasportano la mente verso paesi lontani, viaggi esotici e panorami sconfinati dove protagonisti sono i caldi e d’orati colori del tramonto. Maglie impalpabili realizzate con tessuti in cashmere Loro Piana dal titolo 2/60.000 sono impreziosite da nastri in groe dall’effetto cangiante che le rendono perfette per il magico momento del crepuscolo, di un incontro o di un cocktail in riva al mare.

h. 20:00 Capi sofisticati che riflettono i colori delle notti stellate riprendono struttura e le giacche 100% viscosa che accompagnano il corpo sono personalizzate da cinture che donano femminilità. Fiocchi in seta conferiscono eleganza a camicie e bluse leggere per chiudere una serata a bordo piscina con eleganza e stile.