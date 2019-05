Isoardi, il suo ballo infiamma il pubblico di Ballando con le stelle. VIDEO

Elisa Isoardi si scatena a Ballando con le stelle in una performance che lascia il pubblico a bocca aperta e conquista i presenti in studio.

La conduttrice, nonchè ex compagna del vice premier Matteo Salvini, infatti, è stata protagonista insieme a Samuel Peron di un charleston frenetico che, sulle note della nota canzone "Get lucky", ha divertito ed è piaciuto agli spettatori.

L'apparizione al programma era stata annunciata durante la puntata del cooking show La Prova del Cuoco su Rai1 di cui la stessa Isoardi è conduttrice.