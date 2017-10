Elisabetta Canalis: "Io? Un cesso a pedali". E Costantino della Gheradesca...

Elisabetta Canalis: "Mi sento un cesso a pedali". E Costantino della Gheradesca la sposa...

Elisabetta Canalis si... risposa. E stavolta il fortunato è Costantino della Gherardesca. Realtà? no, fiction. L'ex velina, che ora vive in America, è sposata con Brian Perri ed è mamma della piccola Skyler Eva, è pronta a tornare in televisione al fianco di Costantino della Gheradesca: "Elisabetta Canalis, 39 anni, tornerà molto presto in tv al fianco dell’amico Costantino della Gherardesca, 40 anni – scrive il settimanale "Oggi" -. Elisabetta Canalis sarà tra le protagoniste di un nuovo programma di Rai 2 dal titolo (provvisorio) Matrimoni improbabili".

Elisabetta Canalis e Costantino della Gheradesca, matrimonio improbabile?

Elisabetta Canalis nel nuovo programma diventerà, "per fiction" appunto, la moglie di Costantino della Gherardesca e dovrà adattarsi agli usi e costumi del Paese straniero che ospiterà il loro matrimonio tv. Dove saranno celebrate le nozze? La location è top secret. Elisabetta canalis infatti negli ultimi giorni sta postando su instagram foto e video che la ritraggono con Costantino della Gherardesca, lontana dalla sua famiglia, ma mantiene il segreto sul luogo dove i due si trovano, nonostante le numerose richieste dei follower. proprio in una video-intervista a Costantino della Gherardesca pubblicata su Instagram Elisabetta Canalis dice: "Mi sento un cesso a pedali. Sudata, struccata, stanca"