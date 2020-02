Elisabetta Canalis: paura Coronavirus, ma l'occhio cade sul selfie bollente

Elisabetta Canalis esorcizza la paura del Coronavirus nel suo viaggio in Giappone con un selfie in mascherina. L'attenzione, però, è tutta per una foto hot al chiaro di luna

La paura per il Coronavirus ha contagiato anche i VIP, che hanno preso le loro precauzioni per proteggersi dal virus cinese. E' il caso di Elisabetta Canalis, che durante il suo viaggio in Giappone ha condiviso su Instagram un selfie con indossono una mascherina per evitare il contagio. Quello che però ha attirato l'attenzione dei fan è stato un altro scatto.

Elisabetta Canalis: anche l'ex velina si protegge dal Coronavirus in Giappone

Elisabetta Canalis si è concessa una vancanza di qualche giorno in Giappone insieme alla famiglia. L'ex velina ha condiviso alcuni scatti con il marito Brian Perri, celebre chirurgo, e la figlia Skyler Eva a Tokio e Kyoto. Il problema è che il Coronavirus è arrivato anche nel Paese del Sol Levante. Una nave da crociera, la Diamond Princess della Carnival Japan, è infatti bloccata nel porto di Yokohama con oltre 3mila persone a bordo a causa di un passeggero 80enne proveniente da Hong Kong positivo al virus cinese.

Elisabetta Canalis: "La più brutta mascherina anti-Coronavirus ce l'ho io"

Anche per sdrammatizzare la situazione, Elisabetta Canalis nelle sue Stories ha pubblicato un selfie con indosso la mascherina per evitare il contagio da Coronavirus. "La più brutta in commercio ce l'ho io", è il commento della showgirl che accompagna lo scatto.

Elisabetta Canalis foto Instagram: il bagno notturno fa impazzire i fan

Elisabetta Canalis non sembra comunque particolarmente preoccupata di essere contagiata dal Coronavirus come dimostrano le tante foto scattate per strada e nei luoghi pubblici. L'assenza di allarmismo è dimostrata anche dallo scatto bollente che la ritrae senza veli di spalle nella vasca da bagno della sua camera d'albergo a Tokio.