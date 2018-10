Elisabetta Canalis presenterà The Night of Kick and Punch 9

Sarà Elisabetta Canalis a presentare The Night of Kick and Punch 9, sabato 15 dicembre presso il centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117, a Milano. La nona edizione della manifestazione di sport da ring organizzata dalla Kick and Punch Promotions di Angelo Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style, avrà come protagonisti i fuoriclasse della kickboxing che combatteranno con le regole dello stile K-1 (calci, pugni e ginocchiate) e della boxe thailandese (calci, pugni, ginocchiate, gomitate e proiezioni, ma nel momento in cui l’avversario è a terra bisogna interrompere l’azione). I combattimenti saranno la parte più importante dello spettacolo, ma non tutto lo show: all’interno del palasport saranno presenti 3 maxischermi (1 da 6 metri e due da 4 metri) che permetteranno agli spettatori di rivedere le azioni più belle, ci saranno giochi di luce, fumo colorato, musica e tanti personaggi del mondo dello spettacolo che praticano gli sport da ring per passione e non vorranno perdersi l’evento dell’anno nel settore della kickboxing.



Proprio per questo Angelo Valente ha scelto come presentatrice Elisabetta Canalis. “The Night of Kick and Punch 9 deve essere un grande show – spiega Valente – e per presentarlo è indispensabile una brava conduttrice come Elisabetta. La conosco da diversi mesi, si allena con me nella palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele (in Via Sardegna 60) e siamo entrati subito in sintonia. Le piace molto la kickboxing e quindi mi è sembrato naturale chiederle di presentare il mio evento. La spettacolarità di un evento sportivo non dipende solo dalla qualità degli atleti, ma anche dalla professionalità di tutte le persone coinvolte come il presentatore, il deejay che mette il sottofondo musicale, il tecnico delle luci, i coreografi che provvedono agli effetti speciali. The Night of Kick and Punch 9 non avrà nulla da invidiare alle grandi manifestazioni di sport da ring internazionali.” Elisabetta Canalis è entusiasta di presentare The Night of Kick and Punch 9: “Ho deciso di presentare l’evento perché negli ultimi anni gli sport da combattimento mi hanno appassionato molto. In più, ho la fortuna di potermi allenare con Angelo che è senz’altro il miglior insegnante che si possa trovare. Sono sicura che The Night of Kick and Punch 9 sarà una manifestazione emozionante e divertente. Mi raccomando, vi aspetto sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara.”



The Night of Kick and Punch 9 offrirà al pubblico un cartellone di prim’ordine con due tornei: uno di kickboxing stile K-1 ed uno di boxe thailandese. Nei due tornei gli incontri saranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. In caso di parità di punteggio, i giudici dovranno comunque assegnare la vittoria a uno dei due contendenti. Inoltre, salirà sul ring il campione del mondo dei pesi piuma WAKO-PRO Luca Cecchetti che non difenderà il suo titolo ma combatterà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. E’ in programma anche un match valido per il titolo italiano di boxe thailandese, sulla distanza delle 4 riprese da 3 minuti. I nomi di tutti gli agonisti saranno resi noti nei prossimi giorni. La manifestazione inizierà alle 19.00 con dei combattimenti fra “neo pro”, atleti che hanno iniziato da poco la carriera professionistica e devono fare esperienza combattendo spesso contro avversari di pari livello. La parte più importante di The Night of Kick and Punch 9 inizierà alle 20.30 e dovrebbe concludersi intorno alla mezzanotte (dipenderà dall’esito dei combattimenti, se termineranno tutti ai punti o qualcuno prima del limite). L’evento è patrocinato dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia (un ente che si occupa dell’attività professionistica). Il centro sportivo Vismara ha una capienza di 1.500 spettatori. E’ raggiungibile con la linea 2 della metropolitana (fermata Abbiategrasso). Nei prossimi giorni saranno resi noti i prezzi dei biglietti ed i punti vendita in cui acquistarli.