Elisabetta Franchi, presentata la collezione autunno/inverno 2019 2020

In un viaggio nel futuro del passato si esprime l’eleganza retrò della Lady anni sessanta, che disegna la nuova collezione FW19-20 di Elisabetta Franchi. Su una passerella che racconta il futuro come ispirazione, come viaggio, la nostra First Lady incalza attraverso look che esprimono l’affermazione della donna e al contempo l’eleganza rivisitata attraverso tessuti tweed interpretati in volumi innovativi e con trame multicolor che evocano i colori della galassia; il vinile presentato rigorosamente avorio è un omaggio alle divise spaziali che insieme ai capi ricamati con mix di materiali preziosi, ci riportano a suoli lunari inesplorati.

Il logo prende forma evocando giochi geometrici che ricordano come gli anni sessanta hanno inventato il futuro. Le nuances predominanti del burro e dell’avorio, si accostano a colori accesi come il fucsia e il kermit, che alternati al verde bottiglia, al blu e al giada, si stagliano su micro gonne, mini abiti a sacchetto e jumpsuit. Orecchini a sfera e cappelli come caschi fanno da cornice e diventano un tutt’uno con il corpo. Vivendo in un mondo immaginato sessant’anni fa, questa collezione svela che il futuro è sempre esistito.