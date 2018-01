Emily Ratajkowski seno in vista. Nude look bollente per iniziare il 2018. FOTO

Appena iniziato il 2018 Emily Ratajkowski colpisce ancora. Per il suo Capodanno a New York sfoggia un nude look da urlo. E la sua scollatura fa il boom di like su Instagram.

Emily Ratajkowski regala una doccia bollente ai suoi fans di Instagram. La modella statunitense ha postato sui social delle immagini in cui appare davvero al top della forma. Si vede una Emily Ratajkowski coperta da un microperizoma a pois, fa impazzire i follower con il seno esplosivo (nascosto dalle mani) e il famoso lato B da urlo.

Emily Ratajkowski lancia i bikini Inamorata Swim



La modella ha da poco lanciato la sua prima linea di costumi da bagno, Inamorata Swim. Il brand creato da Emily Rarajkowski dispone già di una pagina Instagram e di uno shop online, dove è possibile vedere i modelli nei vari colori e scegliere la propria taglia. I prezzi, oscillano attorno ai 160 dollari. C'è la possibilità poi di acquistare triangolo e slip per 75 dollari l'uno.