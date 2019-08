Emma Watson scalda fan di Harry Potter, è Wonder Woman al party di J.K Rowling

Emma Watson, la giovane attrice nonchè attivista britannica infiamma la rete e, in particolare i fan della celebre saga di Harry Potter. Hermione Granger, così come l'abbiamo conosciuta nei film del maghetto con gli occhiali, torna a far parlare di sè.

Durante il party per il 54esimo compleanno dell'autrice di Harry Potter, la visionaria J. K Rowling, l'attrice si è presentata con un costume particolare, quello di 'Wonder Woman'. Non potevano mancare le foto che hanno fatto il giro del mondo facendo impazzire in rete i fan del maghetto.

Non tardano ad arrivare i commenti sui social, da chi augura buon compleanno alla scrittrice, a chi loda la bellezza della giovane attrice. "Emma, you're so beautiful baby", "Wow", e ancora "Wonderful Woman" facendo giochi di parole. Insomma un'immagine che non è passata inosservata e che, ancora una volta, sottolinea il grande seguito della ragazza che abbiamo conosciuto nei panni della amichetta del mago con la cicatrice a forma di saetta.



Emma Watson e J. K Rowling sono molto amiche e hanno posato insieme per uno scatto in cui che è finito sui social. La scrittrice compie gli anni il 31 luglio e ha scelto questa data per far nascere il personaggio di Harry Potter, come sottolinea l'Independent.

La foto in costume ritrae anche Evanna Lynch, che aveva interpretato Luna Lovegood e che per la serata si è travestita da un gatto. Rowling, invece, veste i panni di un demone. Quest'anno cade il ventesimo anniversario da quando Emma Watson fece la prima audizione per il ruolo di Hermione.

Era il 1999 e l'attrice aveva solo 9 anni. Non avrebbe mai immaginato che, insieme a Daniel Radcliffe nel ruolo principale e a Rupert Grint nelle vesti di Ron Weasely avrebbe conquistato milioni di fans in tutto il mondo.