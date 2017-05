Emmanuel Macron, cambio di stile. Barba perfetta e abito classico

Emmanuel Macron con la barba di tre giorni: era l'inizio del 2016 e il neopresidente francese doveva ancora compiere la sua volata verso l'Eliseo. Oggi una cosa è certa: il revival della "barba non fatta" non avrà luogo. Se un anno fa questo look serviva a far vedere il suo spirito giovanile e di rottura rispetto all'establishment, oggi l'importante è apparire seri e autorevoli. E serietà equivale a barba appena rasata.



Come spiega al quotidiano Le Figaro il sociologo Jamil Dakhlia, autore di Politica Persone (Ed. Breal, 2015), la strategia stilistica di Emmanuel Macron è semplice: "Deve rientare nella media, mostrare un volto omogeneo, senza sorprese. Essere l'espressione del centro, per non essere etichettato né a destra né a sinistra". E così anche per la cravatta: un tempo faceva un nodo Windsor, oggi opta per il nodo semplice, il più classico. Il fatto poi che "compri completi da qualche centinaio di euro da un artigiano di rue d'Aboukir "o rende più simpatico" sottolinea Natalia Rozborski dell'agenzia di tendenze NellyRodi. "E' il candidato Frichti, il candidato Uber, il candidato della modernità, che incarna l'aria dei tempi", spiega l'esperta, che definisce lo stile di Macron "né glamour né trascurato".