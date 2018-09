Emporio Armani sfila all'Hangar di Linate. Sorpresa: canta Robbie Williams

Robbie Williams a sorpresa è apparso ieri a una delle sfilate più attese di questa edizione di Milano Moda Donna, ovvero il mega evento organizzato da Emporio Armani all'Hangar di Linate: ben 2300 gli ospiti, provenienti da tutto il mondo, tra cui tantissimi vip. C'erano Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, Gabriele Muccino, Eva Riccobono, Flavia Pennetta, Bianca Brandolini d'Adda, Fabio Rovazzi, Mauro Icardi, Federica Pellegrini, Alessandro Cattelan .

Il cantante, vestito con una giacca di pailettes e un kilt blu, ha trasformato l'hangar in un palazzetto da concerto. La serata è iniziata invece come se ci si dovesse davvero imbarcare per un volo: check in e controlli di sicurezza per entrare all’hangar sui cui, da oltre 20 anni, si stagliano le immagini pubblicitarie di Emporio Armani.