Engineering nella classifica Financial Times per il Diversity Leaders Awards

Engineering, tra le principali realtà a livello globale impegnate nella Trasformazione Digitale, è stata inserita nella classifica del Financial Times – il Diversity Leaders Award 2020 - per l’impegno che l’Azienda pone nella gestione dei propri dipendenti con la convinzione che la qualità umana e professionale delle persone sia fondamentale per la crescita del business.

Il Diversity Leaders Award 2020, che si aggiunge ai già numerosi riconoscimenti ottenuti nei quarant’anni di storia del Gruppo, include Engineering tra le sole 8 aziende italiane presenti sulle 700 analizzate distintesi per le azioni e le politiche di sensibilizzazione in tema di diversità intesa in senso lato, tra cui quella di età, genere, etnia, disabilità e orientamento sessuale (LGBTQ).

La metodologia del progetto ha previsto l’erogazione di un questionario a un campione di dipendenti del Gruppo Engineering, attraverso il quale sono state raccolte le loro opinioni su come l’azienda gestisce tematiche relative alla diversità e l’inclusione.

In questo progetto, il Financial Times si è avvalso della collaborazione di Statista – società tedesca leader a livello internazionale nel campo delle ricerche di mercato – che da aprile ad agosto 2019 ha diffuso e raccolto un questionario dedicato.

Concetta Lattanzio, Direttore Comunicazione e Responsabilità Sociale di Impresa di Engineering, ha espresso grande soddisfazione: “Creare un ambiente di lavoro in cui le persone possano sentirsi accolte e messe nelle condizioni di esprimere tutte le loro peculiarità è da sempre un obiettivo prioritario per Engineering.

Nel tempo, parallelamente all’evoluzione sociale, questa attenzione si è espressa in importanti progetti di welfare aziendale e nella definizione di politiche di gestione flessibile del tempo e di team di lavoro eterogenei.

Lo abbiamo fatto anche con iniziative volte a valorizzare le diversità, che riteniamo sempre più cruciali oggi che la dirompente evoluzione tecnologica fa emergere con forza la necessità degli individui di affermarsi nei loro bisogni e nella loro dimensione umana”.