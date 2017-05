Eprix di Montecarlo. Seconda edizione della gara per le monoposto elettriche

Ospiti del Venturi Team di Montecarlo, purtroppo non ben piazzato in classifica quest'anno, abbiamo assistito al secondo E-prix Formula E di Montecarlo dalla splendida angolazione della terrazza della Rascasse, una delle più famose curve del circuito di Montecarlo, nota per il suo impegnativo tornantino che richiede rapida decelerazione e ripresa immediata a manetta.

IL TEAM VENTURI



La famiglia di Stéphane Sarrazin alla partenza dell'Eprix 2017 La famiglia di Stéphane Sarrazin alla partenza dell'Eprix 2017

Il Team Venturi è stato fondato dalla casa automobilistica monegasca Venturi Automobiles assieme all'attore Leonardo DiCaprio nel 2014. Da oltre 15 anni Venturi persegue gli obiettivi di mobilità sostenibile.

La sua storia è costellata di premi mondiali, record di velocità, distanza e resistenza, da spedizioni in luoghi improbabili per veicoli elettrici, dallo sviluppo di innovazioni per applicazioni che coinvolgono sia condizioni estreme, sia l'uso quotidiano, cui segue la produzione di automobili per il pubblico più selezionato, senza sacrificare né prestazioni né estetica.

LA GARA

Prima sensazione di chi assiste a una gara di monoposto elettriche: il rumore ai passaggi è praticamente scomparso (solo un gradevole sibilo si sostituisce al ruggito del motore in accelerazione) e assenza totale di gas di scarico. In una giornata baciata dal sole neanche un grammo di polveri sottili o residui carboniosi nei polmoni. Otto ore di sogno a bordo mare, con le tribune straripanti di un pubblico felice e soddisfatto.



In foto: la curva della Rascasse prima dell'arrivo (TV)

Sebastien Buemi vince la gara sul circuito di Monaco. Secondo Lucas Di Grassi, terzo Heidlfeld, quarto Nelson Piquet Junior.

Sebastien Buemi sigla due vittorie su due nel Principato di Monaco e consegue la sua quarta vittoria della stagione. Il pilota svizzero ha battuto Lucas Di Grassi al termine di un serrato duello, dopo aver controllato la corsa fin dall'inizio. La gara ha avuto un grave incidente, fortunatamente senza conseguenze per i piloti, quando Piquet e Jean-Eric Vergne si sono scontrati in uscita dalla terza curva. Vergne è stato spinto fuori pista e i commissari stanno valutando le responsabilità di Piquet.





Peccato per il nostro amico Stéphan Sarrazin che non è riuscito a fare che pochi metri dalla posizione di partenza.

Un po' deludente la corsa dell'altro pilota del Venturi Team, Maro Engel, che si è piazzato dodicesimo. Ma il futuro può riservarci ancora qualche bella sorpresa.