Esiste l'uomo perfetto? La risposta da metà marzo al cinema

Dopo il successo ricevuto con la partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi” (dove si è classificata quarta) ed alla pubblicazione dell’album “Mi chiamo Nancy”, la cantante e attrice napoletana Nancy Coppola torna sulla scena. Vi torna questa volta con il film “Il mio uomo perfetto” in cui figura come attrice protagonista accanto a Francesco Testi, Eva Grimaldi, Andrea Roncato, Nadia Rinaldi e Antonio Palmese ma, soprattutto, come produttrice. Nancy è, infatti, tra i fondatori della Evo Films, in programmazione da marzo nelle sale cinematografiche.

“Ho avviato una società di produzione assieme al regista Nilo Sciarrone, mio compagno di avventure da tempo”, racconta Nancy ad Affaritaliani. “Faccio teatro da dieci anni, l’esperienza del grande schermo mi mancava: quando i sogni tardano ad avverarsi entra in ballo la buon volontà, ed io ce ne ho messa un bel po’. E’ un film che parla di rinascita, è un inno alla vita delle donne che sono riuscite ad affermarsi nella società come professioniste e come mamme, vere e proprie imprenditrici di se stesse”, racconta la cantante. Un vero e proprio debutto, quindi, nel mondo del cinema per Nancy, che dimostra di possedere poliedricità e versatilità su diversi fronti. “Sono stata fin da subito felice all'idea di intraprendere questa nuova avventura. Il mio uomo perfetto è un progetto molto bello, un film divertente, girato interamente a Napoli, con un cast d’eccezione e tematiche che strizzano un occhio al sociale poiché tratta di argomenti quali quello dell'amore, dell’emancipazione femminile, dell’omosessualità”.

Il mio uomo perfetto è anche il titolo di un brano dello scorso album di Nancy che, a proposito del suo ultimo lavoro discografico, intitolato “Tutto sotto controllo”, dichiara: “Il titolo dell’album è venuto fuori durante la mia permanenza sull’isola. Comprende dieci brani arrangiati dal maestro Checco D’Alessio. Sono dieci storie d’amore tutte da ascoltare. Mi rispecchio molto in quello che canto… Canto, come sempre, la mia vita”. Nancy ha sempre avuto una grande passione anche per la recitazione e ha partecipato a varie tournée teatrali mettendo in scena il suo primo spettacolo di successo intitolato ”1 luglio na storia over”, un’esperienza che l’ha portata a pensare di realizzazione un lavoro cinematografico come imprenditrice.

SINOSSI

Esiste l’uomo perfetto? L’unica donna attualmente in grado di rispondere a questa domanda è Antonietta: 29 anni, napoletana , barista, sognatrice, creativa e, soprattutto, single in cerca dell’uomo ideale. La affiancano in questa ricerca: il migliore amico, nonché compagno “di bancone”, Mariano; la sua amica del cuore, Patrizia. E, ovviamente, i suoi genitori (napoletano verace il padre, veronese doc la madre). Ogni giorno Antonietta scruta i comportamenti degli uomini che vanno a sorseggiare un caffè o a consumare un veloce pasto presso il bar dove lavora: tra questi il dott. Stralti, brillante manager di un’azienda i cui uffici sono ubicati nei pressi del bar, e Federico, un giovane operaio affascinato dalla bella barista. Chi di loro sarà il suo uomo ideale? Tra colpi di scena, dialoghi esilaranti e panoramiche sulla bella Napoli, un film “politically correct” per tutti.