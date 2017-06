Espadrilles apre il primo monomarca a Ibiza

Il 3 giugno 2017 Espadrilles, brand di calzature dell’azienda bolognese Ferrari&Zenobi, ha aperto la prima boutique worldwide sull’isola spagnola.

Situato a Ibiza Carrer Del Bisbe Azara, il flag ship store di circa 35 mq, è espressione di un piano retail strategico che ha avuto inizio con l’apertura dello shop-in-shop all’aeroporto Costa Smeralda a Olbia in Sardegna a fine Marzo.

L’obiettivo, il rafforzamento dell’identità e dell’immagine del brand attraverso il presidio delle principali mete di villeggiatura europee, per raggiungere un pubblico amante del glamour e del divertimento che da sempre apprezza la calzatura estiva per eccellenza.

Espadrilles nasce negli anni ’70 grazie all’intuizione del gruppo Ferrari&Zenobi che oltre ad aver creato il marchio ha contribuito alla trasformazione di una calzatura rurale in un prodotto icona.

Con un fatturato di 3 milioni di euro, Ferrari&Zenobi si colloca tra le aziende che hanno costruito la storia del mondo calzaturiero italiano attraverso una produzione in grado di coniugare sapientemente la cultura Made in Italy e il design più innovativo.

Per occasione Espadrilles presenterà, oltre all’iconica collezione “Espadrilles loves Ibiza”, una special edition dell’intramontabile modello in corda Alpargata, interprete perfetto di un look mediterran chic dal tocco eccentrico, in perfetto Ibiza Style.

Considerate un prodotto di culto, le Espadrilles vantano uno stile ever green, senza mai perdere di vista le proprie caratteristiche di naturale originalità. Ma non solo: espressione della moda del proprio tempo, le Espadrilles sono realizzate da sempre nel coerente rispetto dell’ambiente: la suola, realizzata in farro o canapa, viene cucita rigorosamente a mano sulla la tela di cotone.