Esposizione solare corretta? Ecco il primo sensore UV elettronico indossabile

L’Oréal, leader globale della bellezza che sviluppò il suo primo filtro solare commerciale nel 1935 e che da oltre ottant’anni si impegna a migliorare la sicurezza dell'esposizione solare, rafforza ulteriormente questo suo intento presentando il 7 Gennaio al CES® Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas UV Sense, il primo sensore UV elettronico indossabile e senza batteria.



Da molti anni L’Oréal si dedica a migliorare la sicurezza dell’esposizione solare attraverso attività di ricerca, innovazione di prodotto e campagne per sensibilizzare il pubblico, oltre a supportare l’importante lavoro di ricerca in collaborazione con Melanoma Research Alliance per prevenire determinate forme di tumore alla pelle. Nel 2016 La Roche-Posay, il principale marchio L’Oréal di prodotti dermatologici, lanciò My UV Patch, il primissimo sensore adesivo da applicare alla pelle per monitorare l’esposizione ai raggi UV. Sin dal suo debutto nel mondo della tecnologia La Roche-Posay ha distribuito gratuitamente oltre un milione di sensori adesivi in 37 paesi. Gli studi effettuati sui consumatori dimostrano che My UV Patch ha avuto un impatto positivo sulle abitudini di una corretta esposizione solare, con il 34% dei consumatori che applica la protezione solare con una maggiore frequenza e il 37% che cerca di rimanere più frequentemente all’ombra.



Per esortare ulteriormente i consumatori a modificare le proprie abitudini in fatto di esposizione solare il nuovo UV Sense presenta dimensioni più ridotte, una durata maggiore e dati in tempo reale. UV Sense, il primo sensore elettronico indossabile e senza batteria per misurare la propria esposizione ai raggi UV, è in grado di salvare fino a tre mesi di dati e mostrare le dinamiche dell'esposizione nel corso del tempo con aggiornamenti in tempo reale. Il nuovo dispositivo indossabile ha uno spessore inferiore ai due millimetri, un diametro di nove millimetri ed è progettato per essere applicato sull'unghia del pollice. L’applicazione del dispositivo UV Sense su questo dito, che riceve una quantità ottimale di luce solare, assicura ai consumatori una durata di diverse settimane, superiore a quella di alcuni giorni offerta da My UV Patch. Il sensore può essere riapplicato all’unghia grazie ad adesivi aggiuntivi presenti all’interno della confezione.



UV Sense è accompagnato da un’App mobile, disponibile per iOS e Android, che traduce e trasferisce i dati raccolti dal sensore utilizzando la tecnologia NFC (Near Field Communication). L’App fornisce informazioni intuitive che indicano quando l’utente deve prestare attenzione nell’esporsi ai raggi UV. I dati vengono inseriti in un profilo all’interno dell’App che mostra i livelli di esposizione dell’utente. L’App promuove le corrette abitudini di esposizione solare, come trascorrere del tempo all'ombra o applicare più frequentemente la crema solare, fornendo informazioni relative all’esposizione e ulteriori consigli per la protezione.



“La tecnologia di UV Sense è pionieristica e presenta un potenziale enorme in grado di indirizzare il futuro della tecnologia e dei dispositivi indossabili” ha sottolineato Guive Balooch, Global Vice President di L’Oréal’s Research and Innovation Technology Incubator. “Partendo dalle ricerche effettuate per il primo My UV Patch e dal riscontro ricevuto dai consumatori, il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare un dispositivo che unisse una tecnologia in grado di risolvere il problema a un design incentrato sulla persona, offrendo dati in tempo reale e una durata superiore in un prodotto discreto e adatto a qualsiasi stile di vita”.



L’estetica di UV Sense è il risultato della collaborazione tra L’Oréal e il designer di fama internazionale Yves Béhar. "Il legame tra design e tecnologia è indissolubile: quanto più si creano prodotti a misura del singolo individuo, tanto più questi due elementi risultano essenziali per offrire alle persone un’esperienza seamless” ha spiegato Yves Béhar, designer, imprenditore e fondatore di fuseproject. “Grazie alla collaborazione con L’Oréal è stato possibile combinare una profonda conoscenza del settore Beauty Tech a un design efficace in grado di migliorare il benessere dei consumatori senza distoglierli dalla loro quotidianità”.



UV Sense e My UV Patch sono entrambi il risultato della ricerca che L’Oréal ha condotto insieme a MC10 Inc., primaria azienda del settore della Wearable Technology, e il professor John Rogers della Northwestern University, con il suo portafoglio di proprietà intellettuale (IP) e innovazioni in ambito di dispositivi elettronici flessibili e adesivi.



UV Sense sarà disponibile in quantità limitata negli Stati Uniti nell'estate 2018, con un lancio globale previsto per il 2019. Nel 2018 La Roche-Posay renderà inoltre disponibile il premiato My UV Patch in una nuova edizione limitata dal design firmato Yves Béhar.