Estate: boom degli ingressi in spiaggia scontati con coupon

Al mare con lo sconto. E' boom di ingressi in spiaggia con i coupon per risparmiare su lettino e ombrellone. I dati di Groupon Travel rilevano che, oltre a terme e spa, le destinazioni piu' vendute in Italia nel periodo estivo, sono la Sicilia con Mazara del Vallo, la Toscana con Porto Ercole, e la Campania con Ischia e Napoli. L'ultima moda per le vacanze estive dunque, e' all'insegna del risparmio e si manifesta sul web: lo confermano i dati di Groupon Travel, secondo cui le spiagge vicine a Roma si aggiudicano la palma delle piu' richieste, con oltre 3.400 ingressi in spiaggia venduti, seguite da quelle del litorale toscano con 1.300 coupon venduti e dalle meraviglie del Cilento con piu' di 1.000 deal acquistati.

Con stupore, la grande esclusa di questa classifica e' la Liguria, che delizia ogni settimana i weekend dei milanesi con toccate e fuga al mare prima di partire per le vacanze di agosto. Continua senza dubbio il trend di coloro che sono alla ricerca del massimo relax e acquistano coupon per un rigenerante soggiorno con spa nel cuore della Toscana a Chianciano Terme (in testa con oltre 800 coupon) e per una terapeutica e salutare vacanza ad Abano Terme (che ha venduto oltre 680 coupon). Le mete marittime invece sono guidate dalla Sicilia con Mazara del Vallo, seguite dalla Toscana con Porto Ercole, sul suggestivo promontorio dell'Argentario, e dalla Campania con Ischia e Napoli.