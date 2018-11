Event location, Tenuta Pegaso apre la stagione del winter wedding

Il giorno del matrimonio è uno dei momenti più attesi nella vita delle persone perché corona le storie d’amore, e per questo ogni coppia decide ogni dettaglio con molta accuratezza, ma la prima grande scelta riguarda la stagione. Quasi sempre si preferiscono le stagioni calde e le location, per questo, spesso offrono l’opportunità di festeggiare con un prezzo più basso nelle stagioni più fredde.

Oggi vi vogliamo parlare del cosiddetto Winter Wedding perché, oltre ad essere conveniente, rappresenta davvero un’occasione di realizzare un evento dal calore e dall’intimità inimitabili.

Oltre al fatto di poter scegliere una data senza troppo anticipo ( e questo vi farà risparmiare parecchio stress), una cerimonia invernale è intima, dolce, ovattata e romantica e se scegliete il periodo delle festività diventa scintillante ed allegro, dandovi moltissimi spunti tematici.

Anche i vostri ospiti saranno meglio disposti perché il vostro WeddingDay sarà una piacevole sorpresa e non un ennesima data in un’affollata stagione di matrimoni ed eventi mondani che a lungo andare possono creare stanchezza e assuefazione.

Wedding Day, un podere immerso nel verde delle colline casertane è la risposta ai vostri desideri. Tenuta Pegaso apre la stagione del winter wedding

Per tutti questi motivi, Tenuta Pegaso vi accoglie in un mondo cordiale ed ospitale, per vivere il wedding day che avete sempre sognato.

Con allestimenti a tema, angoli suggestivi e accoglienti, un sottofondo musicale diffuso e affascinante, la promessa del vostro amore eterno sarà davvero indimenticabile.

Lo staff inoltre, lavorerà per realizzare ogni vostro desiderio, anche le richieste più originali e fantasiose, perché il giorno delle vostre nozze sia un sogno ad occhi aperti.

Se questo articolo vi ha convinto che questa potrebbe essere la location dei vostri sogni, non dovrete far altro che contattare direttamente lo staff di Tenuta Pegaso e iniziare a vivere il vostro sogno d'amore.