Fashion Awards di Londra, trionfano gli italiani

Trionfo italiano al Royal Albert Hall di Londra durante la cerimonia di premiazione dei Fashion Awards. A Pierpaolo Piccioli di Valentino è andato l’ambito riconoscimento Designer of the year. Alla maison Gucci il premio Brand of the year, ritirato dal direttore creativo Alessandro Michele. Per il terzo anno consecutivo Marco Bizzarri, presidente e CEO della griffe toscana del gruppo Kering, ha invece portato a casa il titolo di Business Leader. A Miuccia Prada, infine, l’Outstanding Achievement.

Tra gli altri, Clare Waight Keller di Givenchy ha ricevuto direttamente dalle mani di Meghan Markle il premio British designer of the year per il womenswear. L’arrivo a sorpresa della Duchessa del Sussex, che aveva indossato una creazione esclusiva della Keller per il suo matrimonio, è stato tra i momenti più condivisi sui social network.