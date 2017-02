Le top model sono sempre più dive, come ai tempi di Claudia Chiffer e Naomi Campbell. Oggi (e per tutta la settimana) a mandare in tilt Milano sono le nuove dive delle passerelle: Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner. Folla anche per l'arrivo di Charlotte Casiraghi, ospite come sempre della sfilata Gucci.

