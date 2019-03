Federica Nargi, di nuovo mamma. Matri su Ig “Benvenuta Amore Nostro..!". FOTO

Domenica mattina casa Nargi-Matri si è tinta nuovamente di rosa; è nata infatti la secondogenita del matrimonio tra l'ex velina e il calciatore.

Ad annunciarlo sul proprio profilo instagram lo stesso Alessandro Matri che in un post dove veniva ritratta una coccarda rosa si è lasciato andare all'emozione del momento rendendolo noto ai numerosi followers: “Benvenuta Amore Nostro..!!! #Beatrice”

Una notizia accolta con gioia e felicità da numerosi volti noti del calcio e dello spettacolo italiano che hanno voluto celebrare con messaggi di augurio la coppia che, dopo la nascita di Sofia (oggi due anni), ha visto un nuovo ingresso in famiglia.



Non potevano mancare l'augurio del calciatore Marco Borriello, amico di Matri, che ha scritto: "Auguri Bomber" sui social e della compagna di avventure di Federica Nargi nonchè velina bionda Costanza Caracciolo.

Anche Flavia Pennetta e calciatori come Pazzini e Toni hanno omaggiato la coppia con le loro congratulazioni per l'evento gioiso.