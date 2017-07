Ferie, 5 trucchi contro lo stress da rientro

Lo stress da rientro dalle ferie esiste, ma può essere controllato. Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana (segmento Star), ha stilato un elenco di 5 consigli per evitare di trovarsi in difficoltà dopo le vacanze.

1) Prima di partire è fondamentale organizzare il lavoro per la settimana di rientro in base alle priorità: preparate una check-list delle cose da fare al ritorno in ufficio, dando la precedenza alle attività più urgenti, delegando o posticipando le altre.

2) Se possibile, non pianificare il ritorno dalle ferie di lunedì… non farà altro che aumentare lo stress! Meglio ricominciare dal mercoledì in avanti, per un inizio più soft.

3) Prima di partire per le vacanze estive, programmare un paio di giorni di ferie a breve distanza dal rientro in ufficio, per avere un pensiero positivo e rendere meno pesante la ripresa lavorativa.

4) Una volta rientrati in ufficio, inoltre, è importante gestire gli orari in modo da ritagliarsi del tempo libero ogni giorno. Ad esempio: è possibile organizzare il lavoro durante la giornata con l’obiettivo di uscire a un orario adatto per una passeggiata, un aperitivo con gli amici o una partita di calcetto. In alternativa, ci si può concedere un breve momento di svago anche durante la pausa, che sia un pranzo al parco più vicino, un momento di relax dall’estetista o un salto in palestra.

5) Subito dopo il rientro dalle ferie, può essere utile impostare un risponditore automatico della mail selezionando alcuni destinatari specifici. Ad esempio: “Nei giorni X e Y agosto avrò scarso accesso alla mail. Per urgenze contattatemi al cellulare…”. I colleghi sapranno che si è disponibili, ma questa tattica aiuterà a frenare il numero di richieste che arriveranno al rientro o almeno a ridurre l'aspettativa di una risposta immediata. È importante, però, prestare particolare attenzione alle impostazioni, in modo tale da evitare che il messaggio possa arrivare a clienti o fornitori.

“Per ricominciare il lavoro al meglio dopo le ferie estive le parole chiave sono: organizzazione, controllo ed equilibrio.” - commenta Roberta Lambert, Sales Manager di Seltis, società di ricerca e selezione di Openjobmetis - “È infatti fondamentale riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra una corretta gestione di tempo e impegni e una verifica puntuale delle attività in sospeso e di quelle in programma. Dare il massimo sul lavoro è importante, ma lo è anche affrontare i propri compiti con il giusto stato d’animo e non forzare troppo i ritmi quando si arriva da una situazione di relax o svago. Ognuno ha bisogno di un po’ di tempo per tornare alla quotidianità”.