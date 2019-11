Ferrari, abbigliamento prodotto da Armani e ristorante con Bottura

Ferrari annuncia un accordo con Armani. Il Cavallino vuole diversificare il proprio business, ma sempre «con un forte focus sul made in Italy», secondo quanto ha spiegato l’amministratore delegato Louis Camilleri nel corso della conferenza relativa ai risultati del terzo trimestre. Il gruppo di Maranello ha annunciato di aver siglato una partnership «di lungo termine» con il gruppo Giorgio Armani per la produzione della sua linea di abbigliamento. La maison produrrà i capi ma non li disegnerà.

La Ferrari però non si ferma qua. Camilleri ha annunciato che la scuderia di Maranello nella parte finale del 2020 aprirà a un ristorante con lo chef Massimo Bottura, alla guida dell'Osteria Francescana, ristorante da tre stelle Michelin. La Ferrari punta a diversificare per «catturare più valore» dal lato del retail così che contribuisca al «10% di tutta la profittabilità di Ferrari entro i prossimi 7-10 anni». Camilleri ha poi spiegato che ci sarà la riduzione di circa il 50% delle licenze attuali. La diversificazione made in Ferrari si baserà su nuovi prodotti «con il Dna Ferrari» per gli amanti del marchio, su prodotti esclusivi per i proprietari delle auto del Cavallino e su progetti di coinvolgimento e divertimento per i tifosi.