Festa della Donna idee regalo. Non solo mimose...

Non solo mimose. Tante idee regalo per celebrare la festa più gialla dell'anno. Per donne indipendenti e sicure di sé, accessori, profumi, gioielli, make up, sieri protettivi.

Morellato: Black & Gold Combination - Super Glamour!

Nero e oro nella collezione Gemma dei gioielli Morellato dedicati alle donne più glamour!

Sono la collana lunga, il bangle, gli orecchini a lobo, l’anello in argento PVD oro giallo con pietre nere cat-eye a taglio cabochon e zirconi bianchi

Cruciani C presenta EVA: il regalo per tutte le donne

Ispirato alla prima donna per eccellenza, il nuovo braccialetto Cruciani C porta il nome di Eva, omaggio alle mille sfaccettature del mondo femminile.

Il nuovo accessorio must-have è costruito intorno ad una mela rossa, simbolo di perfezione e fertilità, intessuta nei bagliori dell’oro dei fili di lurex e stretta tra gli iconici quadrifogli, un nuovo portafortuna da portare sempre con sé.

Tenui colori pastello come il rosa perla, il verde e l’azzurro ghiaccio si contrappongono a tonalità più classiche come oro, argento e nero in un gioco di eleganti contrasti.

Coquillete Paris ha pensato a due profumi, uno per riflettere e l’altro per viaggiare

Sono Herat e Moramanga i due profumi che il brand italo-francese propone in occasione della Festa della Donna. Due realtà profumate all’apparenza distanti, ma di fatto accomunate da un’unica visione

Nel mondo della Profumeria di Nicchia, Herat é dedicato alla poetessa afghana Nadia Anjuman, vittima nel 2005 della follia del marito. Un profumo per ricordare, per non dimenticare. Moramanga è invece il viaggio che Coquillete Paris è in grado di far compiere a chiunque si imbatta nelle sue creazioni: “incontro” con culture, usi e costumi differenti, ma anche conoscenza sensoriale di ingredienti, quelli di ogni singola fragranza, provenienti da terre lontane. Due realtà parallele che fanno parte della stessa visione, dello stesso mondo profumato che due donne, Rosa Vaia ed Elise Juarros, hanno prima sognato e poi realizzato. Coquillete Paris è profumeria d’autore, anzi di due autrici che tramutano i sogni in profumi.

Festa della donna: gli accessori O bag in giallo mimosa

Nella gamma infinita di colori O bag non manca certo il giallo “mimosa”! Accessori perfetti da regalare o regalarsi in occasione della Festa della Donna!

Ecco qualche idea: fa parte della nuova collezione “soft” di O bag in morbido tessuto gommato la borsa pratica e capiente, con manici e tracolla intercambiabili.

Il nuovissimo modello O bag è una piccola borsa a mano in materiale XL Extralight con lato a soffietto in ecopelle saffiano e manici in plexi intercambiabili.

Bruno Banani presenta Dangerous Woman

La nuova e seducente fragranza femminile dalle note orientali

Orientale, sensuale e misteriosa: Dangerous Woman di Bruno Banani è la nuova fragranza femminile ispirata alle donne che sanno di essere irresistibili. Per le donne che non hanno paura di mostrare il loro lato seducente, misterioso e…“dangerous”!

Dangerous Woman di Bruno Banani lascia sulla pelle un tocco irresistibile grazie alle note orientali e fruttate. Il suo, è un jus caldo e speziato composto da note sensuali e allo stesso tempo cremose. Il profumo è caratterizzato da continui contrasti: si apre con note di ribes nero per arrivare al cuore composto da note fiorite accompagnate dalla cremosità del latte di cocco e chiudere con un delicato aroma di vaniglia sulla pelle.

Happy women’s makeup con Dolomia !

Per celebrare la festa dedicate a tutte le donne e valorizzare al meglio la loro bellezza in questo giorno così speciale, Dolomia ha pensato a un look iconico e luminoso, un connubio tra sensualità e naturalezza, ideale per mettere in

risalto lo sguardo con ciglia magnetiche e profonde, e donare al viso freschezza e

splendore, con toni nude e delicati.

Dal Fondotinta pura luce al Mascara volume plus, alla Palette ombretti con 5 morbide polveri mat e satinate.

I prodotti Dolomia sono distribuiti esclusivamente in Farmacia.

MÁDARA Organic Skincare presenta Infinity Care System

MÁDARA Organic Skincare nasce in Lettonia, in un paese ricoperto al 60% da natura che, per auto proteggersi dalle condizioni climatiche ostili, produce sostanze inestimabili ad uso cosmetico. Nell’ampia gamma di proposte per viso, corpo e capelli ogni formulazione è a base di ingredienti nordici, raccolti principalmente nella regione Baltica.

Il focus della ricerca MÁDARA è promuovere la naturale collezione di batteri buoni e altri micro organismi che popolano la pelle per migliorarne il sistema immunitario.

Per questo MÁDARA ha creato Infinity Care System: un siero immuno-competente e una bruma probiotica per assicurare alla pelle un’immunità infinita.

Un’idratazione intelligente rafforza la pelle e minimizza la perdita d’acqua transepidermica.

