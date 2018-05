Festa della mamma 2018, idee regalo romantiche e divertenti

Franca D.Scotti

Le sfumature intense del Mediterraneo nei modelli Pantelleria di Salvini

Le sfumature intense del Mediterraneo, i colori brillanti della vegetazione costiera,

le linee morbide che disegnano il paesaggio naturale italiano sono una straordinaria

fonte di ispirazione per le collezioni in pietre semipreziose di Salvini.

Le proposte che ogni anno restituiscono la vivacità e le emozioni dell’estate si arricchiscono di nuove proposte, dedicate a un’altra bellezza della penisola italiana:

Pantelleria. Una collezione di anelli nei tre colori dell’oro che reinterpreta il tema

del contrarié e propone una selezione di gemme colorate semipreziose abbinate

alla purezza dei diamanti; le montature sono capolavori di gioielleria realizzati dai

maestri orafi di Valenza.

Da indossare con disinvoltura per esaltare il fascino solare di ogni donna/mamma, anche in vacanza.

www.salvini.it

Orologi Swarovski: tutto il valore della filosofia ‘brilliance for all’

Innovazione, artigianalità e modernità nella collezione orologi Swarovski 2018. Versatile e alla moda, la collezione fonde design contemporanei con la maestria Swarovski, per permettere a ogni donna di utilizzare l’orologio come accessorio chiave della propria routine di moda quotidiana.

Elemento clou della collezione, il modello Crystal Lake mette il polso di ogni donna al centro della scena. Il quadrante rappresenta il trionfo dell’ingegnosità di Swarovski. Alloggiato in una cassa elegante e minimalista e confezionato a partire da un unico pezzo in cristallo zaffiro sfaccettato, il quadrante dell’orologio riflette la luce come la superficie immacolata di un lago, facendo di questo orologio un must have per ogni donna che non vuole passare inosservata.

www.swarovskigroup.com

Catene, design, colori nei nuovi bracciali Brosway

Voglia di libertà di chi ama la vita e le emozioni forti. Per una mamma dalla spiccata personalità ecco le numerose proposte Brosway.

Strong è un bracciale in acciaio lucido e satinato, pvd gun o caucciù nero o

pvd oro rosa e blu, caucciù blu e cristalli Swarovski Elements.

Chakra invece, dedicato a potenziare le nostre energie positive, è un bracciale in acciaio con smalti rossi, arancioni, gialli, verdi, blu e cristalli Swarovski Elements.

E poi, specialissimi per la festa della mamma, Brosway ha realizzato due bracciali in limited edition venduti ad un prezzo speciale.

www.brosway.com

Thomas Sabo rivoluziona il look della collezione Charm Club

Più ambiziosa, più espressiva e dedicata a tutte le generazioni: ecco la nuova collezione Generation Charm Club di Thomas Sabo che reinventa il mondo dei charm. Oltre 260 nuovi charm di primissima qualità, realizzati in argento sterling 925 e nobilitati in parte con un’attualissima finitura in oro giallo 18 carati e materiali naturali.

Puntando sulla passione per il collezionismo e l’inesauribile varietà delle combinazioni, Generation Charm Club detta le tendenze per questa stagione: disinvolto mood vintage, maxi Charm, seducenti mono-orecchini e una profusione di collane, bracciali e orecchini - da utilizzare come basi - sorprendono per la nuova indossabilità e vocazione trasformista. Proposti in formati e con strutture differenti, i nuovi Charm si prestano a moderni giochi di sovrapposizioni e accostamenti effetto layering: lettere e segni dello Zodiaco vintage si mescolano a forme d’ispirazione geometrica, a nuovi simboli che celebrano l’amore, la fortuna e la natura.

Un meraviglioso augurio alla mamma più bella del mondo!

www.thomassabo.com

Lebole Gioielli The Circle: un disegno esclusivo

Gli orecchini della collezione The Circle sono realizzati con capsule piatte stampate su banda stagnata, montati in ottone galvanizzato oro e pietre naturali. L’asimmetria è data dalle diverse immagini impresse nella capsula.

Per la festa della mamma gli orecchini The Circle riportano da un lato le immagini di un bacio tra madre e figlio e dall’altro i fiori.

Lebole Gioielli conferma la capacità d’ispirarsi a materiali appartenenti ad altri settori dando loro diversa vita. Infatti la capsula piatta usata altro non è che il dischetto metallico che si trova nella parte alta della gabbietta che trattiene i tappi delle bottiglie di spumanti o champagne prima di essere imbottito. Le capsule usate sono state realizzate su disegno esclusivo Lebole Gioielli.

Con la collezione The Circle Lebole Gioielli offre gioielli accessibili a tutti, dall’alto potenziale creativo.

www.lebolegioielli.it

Thun celebra la festa della Mamma con l’Angelo in Limited Edition

Gli Angeli sono da sempre icone classiche della tradizione Thun e le Limited Edition prodotti d’eccezione, speciali, da collezionare e da regalare, un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati dell’universo magico del brand.

L’Angelo pensato per la Festa della Mamma abbraccia un tenero cuore, simbolo di amore e di affetto, stretto da un fiocco, simbolo di un legame.

Decorato a mano con le tipiche nuance crema e dettagli in oro.

www.thun.com/it

Ispirata ad Almodóvar la Festa della Mamma di We Are Knitters

Il brand-community dedicato al lavoro a maglia mette a disposizione gratuitamente sul suo sito il pattern per creare un’originale idea regalo.

La mamma più ironica si divertirà realizzando il modello The Sleeping Mask, una mascherina da notte, la cui iconografia ha un’origine decisamente intrigante.

Specie per i cinefili, dato che i suoi tratti sembrano usciti da un film di Pedro Almodóvar esplicita fonte di ispirazione, in questo caso, per i creativi di We Are Knitters.

Per scaricare il pattern e l’agile guida in cinque lingue, italiano compreso, bisogna effettuare la registrazione nell’area “pattern gratuiti”

www.weareknitters.it