Fico Eataly World, successo per il format vegetariano Giardino

FICO EATALY WORLD, ARRIVA IL FORMAT VEGETARIANO GIARDINO

Arriva l'offerta vegetariana a Fico Eataly World. Si chiama Giardino e il nuovo format, nato a Bologna, ha mire internazionali. Come spiega Pambianco Wine &Food, Giardino è l'’unico format vegetariano all’interno di Fico e le prime due settimane sono andate piuttosto bene, in linea con il numero di accessi al parco tematico sul food.

Nei primi cinque giorni di apertura Fico Eataly World ha fatto contare 100 mila presenze. La media dei coperti finora raggiunta da Giardino è di 1400-1500 a settimana. Un risultato dunque in linea per un format che da Bologna guarda ampio. Nell’attesa dell’ingresso anche nel canale travel, i programmi per il 2018 consistono in un’apertura a Milano e auspicabilmente a Londra.