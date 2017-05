Fidapa Mediolanum, Awards al merito. Le donne premiano il direttore Perrino

Il 20 maggio 2017 alle ore 10:30 nella meravigliosa cornice della Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, verranno conferiti gli Awards al merito. L’iniziativa intende dare un riconoscimento a chi negli ultimi anni con il proprio impegno ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale del nostro Paese. Al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino verrà assegnato il riconoscimento per il suo impegno nel campo del giornalismo.



L’evento, promosso dalla sezione Mediolanum di Fidapa BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - International Federation of Business and Professional Women) e patrocinato dal Comune di Milano, è motivato dall’intento di scoprire e conoscere attraverso l’esempio delle eccellenze il pensiero, la cultura, la laboriosità e l’ingegno di quelle persone, Enti che hanno reso migliore il nostro Paese. Lo annunciano la presidente di Fidapa - Bpw sezione Mediolanum Fatima Chirillo e la direttrice dell'Award Rachele Capistro.



Il prestigioso riconoscimento verrà conferito a:

1. Promozioni delle Competenze e Professionalità Femminili: Pia Petrucci

2. Impegno Culturale: Maria Dicorato

3. Comunicazione Finanziaria: Maria Antonella Massari

4. Impegno Educativo e Sociale: Fatima Chirillo

5. Imprenditoria: Elio Talarico

6. Giornalismo: Angelo Maria Perrino

7. Impegno Civile: Angelo Aparo

8. Impegno nella Cura della Salute Mentale: Fondazione Progetto Itaca Onlus

9. Medicina: Italo Richichi

10. Fotografia: Eliana Gagliardoni

11. Alto Valore Formativo: Ricordi Music Schooll



La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) nasce a Roma nel 1930 dal circolo “Donne Professioniste ed Artiste”, fondato nell’Atheneum romano l’8 gennaio 1929 dalla dott.ssa Adele Pertici Bacci, e dai circoli di Milano e di Napoli. La prima Presidente Nazionale fu la prof.ssa Maria Castellani, che aveva conosciuto la dott.ssa Lena Madesin Phillips, Presidente fondatrice della FBPW degli Stati Uniti d’America, condividendone gli scopi e le idee. Nell’agosto del 1930, fu tenuto a Ginevra il 1°congresso internazionale delle donne impegnate negli affari e nelle professioni. Alla fine del congresso fu costituita la International Federation of Business and Professional Women “per la loro emancipazione e l’aumento del loro prestigio nell’ambiente sociale del loro Paese ma anche per instaurare un’adeguata comprensione tra le donne appartenenti a diverse nazioni e civiltà”. La seconda guerra mondiale, scoppiata in Italia nel 1940, portò allo scioglimento della Federazione italiana. Ricostituita il 14 febbraio 1945, ha avuto un continuo successo di attività e proselitismo raggiungendo alla conclusione dell’ultimo biennio (ottobre 2013- settembre 2015) il numero di circa 300 sezioni distribuite su tutto il territorio italiano, raggruppate in 7 Distretti, e di circa 11.200 socie iscritte.