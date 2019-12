Fielmann apre la prima filiale a Milano, l'opening con Alessandro Borghese

"Democratizzare gli occhiali per rendere accessibili a tutti prodotti di qualità, al miglior prezzo. Dai giovani che cercano un occhiale più alla moda e moderno alle generazioni più agé che ricercano una qualità della lente specifica" così Ivo Andreatta, Country Manager Italia di Fielmann, in occasione dell'inaugurazione del primo store a Milano e 27esimo in Lombardia.

L'azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, ha inaugurato il 19 dicembre la sua ottava filiale in Lombardia, a Milano, in corso Vercelli 13. Un negozio moderno di 240 mq oltre 700 montature di design e grandi marchi internazionali. La nuova filiale nasce all’interno di un palazzo in stile eclettico degli anni ’30 e si inserisce nel panorama di una delle vie dello shopping più apprezzate dai milanesi. Con Milano, il numero di filiali italiane sale a 27. Per il prossimo anno, Fielmann intende mantenere gli stessi ritmi di espansione in Italia.

Testimonial d'eccezione Alessandro Borghese che, nella nuova campagna ‘Occhiali da 10’ con cui Fielmann approda a Milano, effettua l’esame della vista. Tra i punti di forza del brand, c’è la possibilità di poter effettuare un esame gratuito, senza necessità di prenotazione. Nello spot, la tecnologia avanzata usata dall’azienda viene sostituita da una tavola ottometrica che richiama il mondo del food e della cucina. Nel finale, un ottico specializzato offre una consulenza allo chef e lo affianca fino alla scelta dei suoi occhiali nuovi.

Il layout dello store di Milano si rinnova completamente, per rendere la customer experience più coinvolgente. Gli occhiali sono esposti su preziosi ripiani illuminati, che combinano il rigore teutonico alla vitalità milanese. Un nuovo concept studiato per dare risalto alla vasta gamma Fielmann, ma anche per valorizzare le montature più iconiche. Tra queste anche quelle della collezioneMILANO, creata appositamente per la città, e i nuovi colori della collezione AB, dedicata ad Alessandro Borghese, testimonial Fielmann. I nuovi modelli sono tutti 100% Made in Italy, sviluppati da Fielmann con il suo designer italiano Marco Collavo. Unisex, realizzati in acetato e con i materiali migliori, sono contraddistinti da una piccola montatura-signature all’interno dell’asta, a richiamare il concetto che dà il titolo alla campagna.

Nella nuova disposizione del negozio spicca anche la Service station, un’area unica nel suo genere dedicata al check-up degli occhiali e alla detersione accurata tramite ultrasuoni. A pochi passi un’area di accoglienza e relax pensata per far sentire i clienti a casa: Il Caffettino, un corner bar per assaporare il piacere di un buon caffè tra la prova di una montatura e l’altra.

Per offrire un servizio in linea con gli alti standard di Fielmann, viene introdotto ufficialmente anche il tool di prenotazione online Il tuo appuntamento Fielmann, sul sito fielmann.it. Il cliente potrà selezionare il servizio e l’orario desiderati e potrà recarsi direttamente in store, senza alcuna attesa.

Con l’apertura della filiale di Milano, Fielmann continua l’espansione nel Nord Italia, aumentando il numero di collaboratori assunti. Nello specifico, la filiale milanese impiegherà 10 collaboratori, di cui 9 ottici specializzati. A guidare il team, il direttore di filiale Jithin Vattolil.

Vattolil, per ringraziare la città e vista la concomitanza con il Natale, ha deciso di contribuire alla sponsorizzazione delle luminarie di corso Vercelli. L’investimento è solo il primo omaggio alla città che Fielmann si impegna di fare. "Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro ed ogni anno si impegna a sostenere le istituzioni locali nei progetti cittadini. Per questo anche a Milano vogliamo dare il nostro contributo e siamo aperti a nuove proposte di sponsorizzazione e partnership", conclude Vattolil.

Fielmann ha celebrato la semplicità e il quotidiano con l’attivazione #PiacereFielmann. Fielmann si è avvicinata alle famiglie milanesi e alle loro tradizioni personalizzando una delle attività storiche più amate della città: i venditori di castagne. Per celebrare la sua nuova apertura, infatti ha donato ai clienti e ai passanti delle castagne appena arrostite di fronte al suo store in concomitanza nelle location di più alto passaggio della città, come via Torino, piazza Duomo e corso Buenos Aires, customizzando le caratteristiche paper bag.

Fielmann è oggi presente in Europa con 776 punti vendita di cui 27 in Italia. Con oltre 24 milioni di clienti in Europa, a partire da luglio 2015 Fielmann è già sbarcata in 7 regioni italiane. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.

La strategia di espansione in Italia punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali per un fatturato di 140 milioni di euro.