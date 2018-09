Figli, ecco la Carta dei diritti nella separazione dei genitori

Martedì 2 ottobre 2018 dalle ore 10:30 si terrà nella sede dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) di via di Villa Ruffo 6 a Roma la conferenza stampa di presentazione della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”. A illustrarla sarà la Garante Filomena Albano. Il documento, frutto di un’attività di ascolto e studio dell’Agia, individua per la prima volta in Italia i diritti di bambini e ragazzi durante e dopo la separazione dei genitori ispirandosi ai principi fondanti della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per partecipare occorre accreditarsi inviando una richiesta via email a ufficiostampa@garanteinfanzia.org entro le ore 12 di lunedì 1 ottobre specificando nome, cognome, testata, data e luogo di nascita.