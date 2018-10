Filippo La Mantia sbarca in Laguna: "Aprirò a Venezia"

Filippo La Mantia aprirà a Venezia un ristorante e bistrot nell’isola di San Giorgio, come anticipato da Pambianco Wine&Food. Si chiamerà "San Giorgio Caffè Bistrot" e sarà realizzato in collaborazione con la fondazione Giorgio Cini e con il gruppo fiorentino D’Uva, specializzato nella creazione di audioguide, app per smartphone, totem multimediali e altri servizi museali per le chiese e per altri luoghi di cultura in Italia. "Seguirò l’avvio e la formazione della brigata di cucina di questo nuovo locale, con cui proporre i piatti classici di Venezia, le ricette della cucina italiana e altri piatti rivolti a una clientela più internazionale. Ma questo locale non sarà solo un ristorante, una parte importante sarà dedicata alla caffetteria e al bistrot", ha dichiarato ora lo chef, intervistato dalla stampa veneziana.