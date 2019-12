Fiorucci ha nominato Daniel Fletcher come nuovo direttore creativo

Daniel Fletcher ha raccolto una nuova sfida: riavviare l'abbigliamento maschile per Fiorucci, il marchio di culto italiano.

Lo stilista britannico, come riporta Vogue Business, candidato al premio LVMH nel 2017, presenterà la sua prima collezione alla London Fashion Week: Men's a gennaio. "Non ho mai avuto questo livello di responsabilità prima, ma è qualcosa che ho sempre voluto fare", afferma Fletcher, che dividerà il tempo tra Fiorucci e la sua etichetta Daniel W. Fletcher .

"È il sogno di ogni designer essere in grado di entrare in un'azienda che ha già una storia, ma essere in grado di dare il proprio contributo."

Il marchio, fondato nel 1967 da Elio Fiorucci, divenne un impero globale negli anni '70 attraverso la vendita di magliette, pantaloni e abiti di tendenza disegnati con un'estetica audace e ironica. Il suo negozio di New York era noto come lo "studio diurno 54" - i clienti includevano Keith Haring, Calvin Klein, Marc Jacobs e Andy Warhol.

L'abbigliamento maschile, che attualmente è solo jersey e denim, rappresenta solo il 10% delle vendite, sebbene sia stato a lungo una parte fondamentale del marchio. La speranza è che il menswear di Fiorucci raggiunga il 20% entro il prossimo anno e il 25% nei prossimi due anni. "Una delle cose importanti che voglio fare è elevare Fiorucci", afferma Fletcher, aggiungendo che ha in programma di lanciare borse e accessori da uomo, introdurre sartoria e progettare pezzi più alla moda.