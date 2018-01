Fitness tendenze 2018: crossfit, pilates e running le discipline preferite

Anno nuovo, nuovi buoni propositi. L’obiettivo di rimettersi in forma e l’iscrizione alla palestra restano un must.

Se la Zumba è stato uno dei fenomeni 2017, come nuovo tormentone 2018 per gli appassionati del settore arriva GET! Gymball Evo Training®, programma ideato da Davide Zanichelli che consiste in fitness musicale per un allenamento coinvolgente ma fortemente allenante, in cui si utilizza solamente la gymball ufficiale "Original Pezzi"® Gymnastikball MAXAFE®.

Condizione fondamentale è avere l’attrezzatura giusta per poter affrontare gli esercizi al meglio! eBay.it, con oltre 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento, è il luogo ideale per trovare tutto il necessario per tornare in forma. Un esempio su tutti? La vera gymball per il GET! Gymball Evo Training®, sul marketplace c’è.

Per sottolineare quanto gli Italiani siano attenti al proprio corpo, il sito eCommerce ha analizzato i dati di vendita nella sua specifica categoria “Palestra, fitness, corsa e yoga” caratterizzata da oltre 1,6 milioni di articoli disponibili, registrando 1 prodotto venduto al minuto**.

Nel 2018 Crossfit, Pilates e Running (dalla camminata veloce, fino al Running, passando per la Nordic Walking) saranno ancora le tre le principali attività che continueranno ad influenzare i trend fitness del nuovo anno.

Si tratta di discipline molto diverse che riscuotono sempre più successo tra gli italiani, come conferma eBay.it con 1 articolo venduto all’ora*** sia per il Crossfit che per il Pilates.

Alcuni tra gli attrezzi fondamentali per la pratica dei due sport sono rispettivamente KettleBall, barra a parete, bilanciere, vogatore ad acqua per il primo e tappetini Roller, Magic Ring, elastico o scarpe con dita Vibram per il secondo.

Sempre più italiani scelgono di mantenersi in forma con il Running, attività democratica per antonomasia, che richiede solamente scarpe e abbigliamento tecnico adatto, e accessori per l’intrattenimento e il monitoraggio, ad esempio auricolari bluetooth e smartwatch.

Strumenti semplici da trovare e disponibili per ogni fascia di prezzo, facilmente acquistabili anche online: ogni 4 minuti, infatti, su eBay.it viene venduto un articolo*** a tema Running.



Per rendere ancora più efficaci gli allenamenti, qualunque sia lo sport, non possono mancare gli integratori: proteine, arginina e creatina, tra gli altri, sono ormai un must have per gli sportivi che sempre più ricorrono a questi prodotti per sostenere gli sforzi fatti.

eBay.it conferma ancora una volta questa tendenza con 1 integratore venduto ogni 2 minuti. Sul sito sono disponibili oltre 190 mila articoli dedicati. Per aiutare gli italiani a raggiungere i propri obiettivi, eBay.it ha attivato la campagna “Di Nuovo in Forma” che dal 15 al 22 gennaio offre sconti fino al 50% per centinaia di articoli sportivi.