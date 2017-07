Food, anche il succo di frutta diventa delivery

Succhi a base di frutta e verdura cruda e freschissima, pressati a freddo, senza zuccheri e conservanti e, adesso, consegnati a domicilio​: il juicing​, un trend alimentare super-healthy già diffusissimo negli Stati Uniti (dove ha raggiunto un volume d’affari stimato in quasi 4 miliardi di dollari), conquista anche l’Italia e si fa​ “delivery”​. L’unione tra due delle tendenze food a più alto coefficiente di crescita - la detox-mania guidata dai succhi cold-pressed e il boom delle consegne a domicilio - si realizza a Milano grazie alla collaborazione virtuosa tra Foorban, il primo ristorante digitale in Italia, nato con la missione di reinterpretare il food delivery in chiave healthy​, e Mantra Cold Pressed​, la prima azienda a in Italia a utilizzare tecniche e macchinari per la pressatura a freddo di frutta e verdura dagli USA, ​e ad avere una produzione semi-industrializzata tutta “made in Italy” ​volta alla creazione di succhi che rappresentano, di fatto, l’evoluzione dei già noti estratti.

Protagonista della partnership il nuovo RAM verde​, l’ultimo arrivato nella linea Mantra, un succo dolce e speziato dai sentori messicani, a base di jalapeño, cetriolo, sedano, ananas, finocchio, coriandolo e spinaci, distribuito in anteprima esclusiva da Foorban, per un lancio sul mercato del prodotto in chiave “delivery-only”​. Dolce ed estivo, il succo è un candidato ideale non solo per chi sposa il regime alimentare raw vegan, ma anche - e soprattutto - per chi vuole accompagnare un drink healthy e detox ad uno dei piatti bilanciati consegnati dalla startup milanese, integrandolo in una normale dieta sana ed equilibrata. “Cuciniamo ogni giorno un menù diverso, prestando estrema attenzione agli aspetti nutrizionali dei nostri piatti e all’equilibrio della proposta alimentare. Abbiamo cercato a lungo un prodotto beverage che rispecchiasse tanto i nostri valori di qualità e innovazione quanto le preferenze del mercato, e che potesse rappresentare il giusto accompagnamento ai nostri piatti” - spiegano Stefano Cavaleri e Marco Mottolese​, fondatori di Foorban - “Succhi ed estratti erano richiestissimi dai nostri clienti, e i prodotti Mantra hanno subito soddisfatto la domanda: siamo felicissimi di distribuire in esclusiva il RAM verde e di partecipare alla diffusione di un prodotto di nicchia grazie alla capillarità e ai volumi della consegna a domicilio. ​I succhi Mantra sono ideali per la pausa pranzo: sono leggeri e digeribili ma estremamente nutrienti, e possono perfettamente essere abbinati ai nostri piatti”.

Succhi pressati a freddo, quindi, per il primo delivery che integra agli aspetti logistici una cucina direttamente controllata e un team di cuochi interno, per un mix all’insegna dell’innovazione tecnologica, della sperimentazione e della qualità alimentare. “L’utilizzo di tecniche innovative e l’attenzione alle materie prime è ciò che ci accomuna a Foorban, la ragione che ci ha spinto a coinvolgere Foorban per il lancio di RAM verde.” - ​spiega Marina Dell’Utri, fondatrice di Mantra Cold Pressed - “Per fare 1 litro di succo utilizziamo 2.5 kg di frutta e verdura, che scegliamo accuratamente. Per la preparazione dei nostri succhi non usiamo né una centrifuga, né un estrattore ma una pressa idraulica, un macchinario che, non generando alcun tipo di calore, permette di mantenere vitamine, minerali ed enzimi intatti. Siamo stati i primi ad avere questo tipo di tecnologia in Italia.” Il RAM verde Mantra - che prende il suo nome dal sanscrito “fuoco”, che rimanda alle note calde e leggermente speziate del succo - è distribuito in esclusiva da Foorban fino al 17 agosto, tutti i giorni in pausa pranzo al prezzo di 5,90 €, con consegna garantita in meno di 20 minuti, come nella promessa del “ristorante digitale”