Food festival dei record al Napoli Pizza Village tra tradizione e innovazione

Numeri da record per il Napoli Pizza Village. La nona edizione del primo food festival al mondo (dal 13 al 22 settembre sul Lungomare Caracciolo di Napoli), riconoscimento ricevuto a Las Vegas durante il The FestX Awards, punta a conquistare nuovi primati, in particolare in termini di incoming turistico. Forte del milione e 50mila presenze dello scorso anno, con un’incidenza di visitatori provenienti da fuori regione pari al 30% (314mila), la manifestazione organizzata dalla società Oramata Grandi Eventi si presenta con nuovi canali internazionali di promozione turistica grazie ad un accordo con la quarta compagnia aerea al mondo, l’United Airlines, e alla conferma con Trenitalia per l’arrivo a Napoli del pubblico italiano straniero. “Si tratta di un evento di dimensione internazionale che attira sempre più pubblico, favorendo la promozione turistica e territoriale dell’intera regione”, sottolineano Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, ceo della società promotrice della rassegna gastronomica. Una manifestazione che celebrerà anche il 18° compleanno del campionato mondiale Caputo, riferisce Antimo Caputo, amministratore del Mulino Caputo, title sponsor di Napoli Pizza Village che vedrà anche quest’anno cimentarsi pizzaioli provenienti da tutto il mondo, tra cui cinquanta dagli Usa. “Continueremo a portare il format fuori dell’Italia, com’è giusto che sia visto che la manifestazione attira non solo visitatori provenienti dall’estero (in 500 arriveranno solo dagli Usa), ma anche operatori e troupe televisive”, aggiunge Caputo.

Sul lungomare non saranno protagoniste soltanto margherite, marinare e le novità di fine estate. Esperti, opinion leader, critici gastronomici sveleranno le ultime tendenze degli ingredienti più in voga nello spazio riservato di Terrazza Ferrari per raccontarsi e confrontarsi.

Trenitalia Anche per l’edizione 2019 di Napoli Pizza Village si rinnova la partnership tra gli organizzatori dell’evento e l’azienda di trasporto del Gruppo Fs Italiane. “Sosteniamo questa manifestazione da sette anni perché crediamo che porti bene al turismo”, dice Serafino Lo Piano, responsabile Long Haul Passenger Division di Trenitalia. “Solo con Napoli abbiamo 104 collegamenti giornalieri con le Frecce (circa 50mila posti sulla relazione Milano-Napoli per 66 collegamenti), più gli intercity, mentre Afragola è stata incrementata con nuove fermate. Elevato anche il numero di stranieri: nel 2018 abbiamo venduto 500mila biglietti con direzione Campania attraverso i 18mila punti vendita all’estero”, aggiunge il manager di Trenitalia.