Food.social, la nuova app per condividere esperienze gastronomiche

È stata presentata in anteprima mondiale a Milano la nuova Start Up, pronta a rivoluzionare il modo in cui le persone mangiano, socializzano e condividono lo stare insieme a tavola. Si chiama food.social la nuova piattaforma internazionale pensata per offrire straordinarie esperienze gastronomiche, permettendo a chiunque, privati o imprese, di mettere a disposizione un posto a tavola e conoscere nuove persone.

Gli host potranno essere aspiranti chef o appassionati di cucina che vogliono aprire le loro case ai viaggiatori globali, proponendo nuove location per una cena fuori dagli schemi; ma anche ristoranti, laboratori di cucina o enoteche che vogliono promuovere eventi speciali da vivere in compagnia. Centrale è il concetto di condivisione: food.social permetterà di entrare in contatto con persone in tutto il mondo, favorendo la nascita di occasioni sociali, professionali o amatoriali legate alla passione per il cibo.

L’utente, utilizzando un sistema di geolocalizzazione, potrà individuare gli host più vicini e la loro offerta in termini di menù, prezzo e location, oltre alle recensioni di altri ospiti che hanno già vissuto quell’esperienza. Sarà poi possibile effettuare la prenotazione e pagare direttamente tramite la piattaforma. Gli utenti potranno contare su un sistema che garantisce solo esperienze di qualità, attentamente selezionate. Food.social permette ai viaggiatori di entrare in contatto con le persone del luogo, senza preoccuparsi di mangiare da soli o di incappare in costose trappole per stranieri; la gente del posto può invece utilizzare l'App per conoscere nuovi amici e location, così da vivere in modo differente la propria città.

Tra le esperienze spiccano alcune proposte speciali. Come la Food experience da Atelier Forte: un luogo incantato, popolato da sculture, installazioni, opere che richiamano i miti delle saghe nord europee. Qui sarà possibile unire la visita guidata al museo a una cena con menù svedese.

Dry Milano, l’iconico Cocktail & Pizza Gourmet Restaurant, propone invece un faccia a faccia con il bartender per scoprire i segreti della preparazione del signature cocktail French75. Dopo averlo realizzato a quattro mani, sarà possibile consumarlo al bancone insieme a una pizza speciale Fuorimenù, pensata dallo chef in abbinamento al drink.

Food.social è disponibile come piattaforma web e in versione App, scaricabile da Apple Store per IoS e da Google Play per Android.

Per il suo lancio globale food.social ha scelto Milano, in quanto città che si caratterizza per un’alta cultura gastronomica, la presenza di una scena pubblica e privata estremamente dinamica e un crescente ruolo come meta turistica internazionale. Nuove destinazioni metropolitane di tutto il mondo saranno incluse a partire dal gennaio 2019.