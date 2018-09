Forbes Italia e il Nuovo Rinascimento delle eccellenze imprenditoriali toscane

di Andrea Cianferoni

E’ passato esattamente un anno dalla presentazione ufficiale, avvenuta a settembre del 2017, dell’edizione italiana della prestigiosa rivista americana Forbes. A portarla nel nostro Paese è stato Blue Financial Communication di Denis Masetti. Accanto a lui in questa nuova impresa editoriale, il direttore Alessandro Rossi, una lunga carriera nel giornalismo - in passato ha ricoperto anche il ruolo di direttore di Bloomberg Investimenti - partita dalla città natia, Siena. La nuova avventura editoriale - una tiratura di 100.000 copie con distribuzione a cura di Mondadori - che ha raggiunto un accordo con Forbes Media per il lancio in Italia, Svizzera e Montecarlo di Forbes Magazine e ForbesItalia.com, nonché per l’organizzazione di tutti gli eventi a marchio Forbes, ha in programma martedì 25 settembre all’Hotel Four Seasons di Firenze, nella sala del Conventino oggi ribattezzata “La Villa”, un incontro dal titolo “il Nuovo Rinascimento”, protagonisti i rappresentati delle dinastie imprenditoriali della Toscana. Un focus sulle realtà imprenditoriali toscane di maggiore spicco, realtà che però nella quasi totalità hanno una dimensione internazionale e mondiale. Storie di successo di chi ce l’ha fatta in pochissimi anni, partendo dalle sole capacità personali, oppure anche chi ha sviluppato dei business familiari, anche secolari, come nel caso della Marchesi Antinori, casa vitivinicola toscana, che vanta una storia di 600 anni, ma che negli ultimi 20 ha visto fatturati e crescita quasi raddoppiati. L’incontro sarà l'occasione per un confronto sui temi cruciali per far ripartire l'economia italiana partendo dalle produzioni tipiche del made in Italy, come la moda, la tecnologia, la cultura, il food. Al dibattito, introdotto da Denis Masetti, editore di Blue Financial Communication e da Francesco Ferragina, presidente di Kon, e condotto dal direttore Alessandro Rossi, parteciperanno Albiera Antinori, amministratore delegato di Marchesi Antinori; Lucia Mattioli, imprenditrice, vicepresidente di Confindustria e membro cda Compagnia Sanpaolo; Mimma Posca, country manager della maison di champagne Vranken Pommery; Claudio Marenzi, ceo di Herno, e presidente di Pitti Immagine; Arturo Artom, imprenditore e consulente strategico; Eugenio Briguglio partner di Biscozzi Nobili Studio Legale; Enrico Moretti Polegato, imprenditore e ceo di Diadora; Fabrizio Bencini, partner di Kon, società di advisory finanziario; Andrea Panconesi, fondatore di Luisa Via Roma; Mario Abbadessa, country manager di Hines Italia; Edoardo Grattirola, ceo di SweetGuest; Niccolò Ricci, ceo di Stefano Ricci; Paolo Rotelli, Presidente del Gruppo ospedaliero San Donato. Al termine del convegno è previsto un light dinner nel giardino del Four Seasons, che proprio recentemente ha visto il proprio ristorante denominato “Al Fresco” insignito di Tre Spicchi del Gambero Rosso, il massimo risultato ottenibile per la Guida Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso per il 2019. E' la prima volta che una pizzeria inserita all'interno di una struttura alberghiera di lusso raggiunge questo importante traguardo, giunto in seguito alla collaborazione iniziata con il pizzaiolo de “Le Follie di Romualdo”, Romualdo Rizzuti, che a partire da quest'anno ha realizzato a quattro mani con l’Executive Chef dell’hotel, Vito Mollica un menù di pizze napoletane con un occhio di riguardo all’autenticità degli ingredienti.