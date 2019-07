Forever 21 invia barrette dietetiche. La reazione delle clienti curvy

Forever 21, una fra la catene di fast fashion più famose in America e con sedi in tutto il mondo, ha allegato delle barrette Atkins a basso contenuto di carboidrati agli ordini effettuati dalle sue consumatrici.

Forever 21 ha fatto lo stesso "omaggio" a tutte le consumatrici, indipendentemente dalla taglia. Alcune clienti plus size, via social, però si sono chieste. "Devo dimagrire? Sono grassa?".

“Ogni tanto Forever 21 sorprende le clienti con prodotti test gratuiti all’interno degli ordini e-commerce. I prodotti in oggetto sono stato inclusi in tutti gli ordini, di tutte le taglie e categorie, per un tempo limitato e sono già stati rimossi. È stato un errore da parte nostra e chiediamo sinceramente scusa per qualsiasi offesa possa aver causato alle nostre consumatrici, non era in alcun modo nostra intenzione”, ha poi spiegato il brand attraverso una nota inviata alla testata online Jezebel.