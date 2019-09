Forte dei Marmi e Fondazione AIRC insieme per la lotta ai tumori

L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi e Fondazione AIRC promuovono la seconda edizione dell’iniziativa che unisce corsa e camminata per ricordare l’importanza dei corretti stili di vita nel prevenire il rischio di cancro e per raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori impegnati a rendere il tumore al seno sempre più curabile. In occasione della campagna Nastro Rosa, il Comitato AIRC Toscana, presieduto da Anna Marchi Mazzini, che ha l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e con il supporto tecnico e logistico della Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, organizza la seconda edizione domenica 6 ottobre della manifestazione non competitiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza fondamentale del movimento nella prevenzione del cancro e per raccogliere fondi per sostenere i migliori progetti sul tumore al seno. Run for AIRC propone due percorsi della lunghezza di 4,5 e 9 chilometri che potranno essere coperti di corsa oppure camminando. Il via scatterà alle ore 10.00 dal Pontile di Forte dei Marmi, proprio accanto al mare, e i partecipanti proseguiranno il loro itinerario lungo Viale Italico, per poi procedere in direzione del Fortino e arrivare su Viale Franceschi fino alla Capannina. Quindi l’anello verrà completato rientrando al punto di partenza. Un circuito tra città e mare pensato per tutti gli amanti dello sport e per le persone che vogliono trascorrere una mattinata di divertimento all’aria aperta. A ogni iscritto verrà consegnata una maglietta rosa da indossare durante la corsa per colorare le strade di Forte dei Marmi e ricordare così a tutti che ottobre è il mese della sensibilizzazione per il tumore al seno. Patologia che solo in Italia colpisce oltre 52.000 donne all’anno. Il tumore al seno segna la vita di tutti, direttamente o indirettamente, perché colpisce una donna su otto nell’arco della vita e con lei le persone che le stanno vicine. Ricevere una diagnosi fa però sempre meno paura, perché la sopravvivenza dopo cinque anni è aumentata fino all’87%. Dietro questi numeri c’è la concretezza dei risultati della ricerca, fondamentali sia per la prevenzione sia per la cura: diagnosi sempre più precoci, accurate e accessibili a un numero più ampio di donne, trattamenti sempre più mirati, efficaci e tollerabili. Per questo Fondazione AIRC è costantemente impegnata a garantire continuità ai suoi circa 5.000 ricercatori ogni giorno al lavoro per trovare le giuste risposte per tutte le pazienti. A tutti i partecipanti verrà consegnato il pettorale e il pacco gara fino ad esaurimento scorte, inoltre saranno premiati il primo concorrente uomo e la prima concorrente donna arrivati, i due gruppi più numerosi, il primo partecipante arrivato insieme al suo amico a quattro zampe e il primo arrivato tra i piccoli concorrenti. Partners dell’iniziativa Acqua Vitasnella, Associazione Nazionale Carabinieri, Cartiere Carrara, Compagnia della Vela, Croce Verde di Forte dei Marmi, Donne per le Donne, Fallanca Assicurazioni, Latte Maremma, Maratonando e Nope New York.

Quota di partecipazione 10 euro a persona, 5 euro per i bambini fino a 12 anni (l’iscrizione del minore è vincolata alla liberatoria che verrà consegnata all’iscrizione).

Luogo e orario di ritrovo: Pontile di Forte dei Marmi a partire dalle ore 8,00.

Premiazione: Pontile di Forte dei Marmi a partire dalle ore 11,30.

Per informazioni e iscrizioni fino a venerdì 4 ottobre: