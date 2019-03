Foto di bambini down sui social: il leghista si scusa e cancella il profilo

Lo stratega dei social della Lega Toscana Augusto Casali sta facendo infiammare i social a seguito di un suo tweet pubblicato nella giornata di ieri. Nel post, Augusto casali, ha ironizzato sul malfunzionamento di Facebook, il Facebook Down verificatori ieri, usanto la foto di tre bambini affetti da sindrome di down.

Foto di bambini down sui social: il leghista si scusa e cancella il profilo - IL TWEET

Insieme alla foto ha inserito la frase: "Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento”. Con tanto di hashtag. Casali ha quindi ‘giocato’ sul termine down (letteralmente “giù”) usato per indicare il malfunzionamento di un sito o di un app web.

Foto di bambini down sui social: il leghista si scusa e cancella il profilo - LA REAZIONE

Augusto Casali ha quasi subito eliminato il Tweet, ma troppo tardi: era già stato immortalato negli schermi di diversi utenti. Diversi utenti sono intervenuti per esprimere il proprio dissenso e a questo punto Casali, ha provveduto a chidere il proprio profilo twitter.

Foto di bambini down sui social: il leghista si scusa e cancella il profilo - LE SCUSE

Non si sono fatte attendere le scuse de social media strategist della Lega Toscana. Ma non gli sono venute molto bene. Si è infatti scusato su Facebook così: “In queste ore sta avvenendo su Twitter un polemica su di un mio presunto post contro persone affette da sindrome di down. Twitter è un social che neanche utilizzo dove a malapena si può riscontrare la presenza di un mio account; post ironici sono solito farli, gestendo una comunità di oltre 30.000 persone basata proprio sull’ironia politica, che già ha suscitato polemiche simili. È ovvio che non ho assolutamente niente contro le persone affette da sindrome di down, alle quali comunque chiedo scusa per l’incomprensione”.

Foto di bambini down sui social: il leghista si scusa e cancella il profilo - LE SCUSE SU FACEBOOK

“Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un’ironia incompresa, voglio solo testimoniare come la cosiddetta “gogna mediatica” sia fatta da tutte le parti politiche, non solo da “noi”: è normale nei social, già l’ho vissuta e l’affronto anch’essa con ironia, coerentemente con cosa faccio. Ci tengo però infine a notare con altrettanta ilarità come suddette ingiurie provengano unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire individui affetti da tale sindrome. PS: ignobile chi mi da ruoli che non ho, ennesimo esempio di Fake News come col fenomeno Kekistan”.