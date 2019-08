Foto di Bill Clinton travestito. Era nella casa di Jeffrey Epstein

Bill Clinton un travestito? Nella casa di Jeffrey Epstein, il miliardario trovato morto lo scorso fine settimana nella sua cella di prigione, aveva un dipinto ad olio dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America rappresentato come un travestito. Il dipinto era appeso alle pareti della sua casa a Manhattan, secondo quando riferisce il New York Post. "Era appeso in bella vista in una stanza a destra dell'ingresso", ha detto una fonte del quartier generale della polizia al quotidiano Usa. Tutti quelli che l'hanno visto hanno iniziato a ridere. Secondo il quotidiano americano, il miliardario non avrebbe limitato la decorazione del suo lussuoso appartamento a questa folle opera. Epstein avrebbe anche appeso un modello vestito con un abito da sposa sul soffitto delle sue scale.