Fracomina che annuncia la nuova carica di Manlio Massa come General Manager

P.F.C.M.N.A Spa ha un nuovo general manager, Manlio Massa. La società campana, che fa capo alla famiglia Prisco e che ha in portfolio i brand Fracomina, Fracomina Première, Fracomina Baby-Girl Collection, Fracomina Shoes e Xt Studio ha annunciato la nomina di Manlio Massa che, dal 1 novembre, riporterà all’amministratore delegato del gruppo, Ferdinando Prisco.

Manlio Massa apporta un background nell'ambito fashion & luxury, maturata ricoprendo ruoli diversificati e di primo piano in importanti aziende del settore vantando esperienze lavorative ai vertici di El Charro, Replay, Brooks Brothers, del gruppo Moncler e Antony Morato, dove ha rivestito la carica di executive managing director.

Il suo profilo di manager internazionale ed eclettico unito alle comprovate skills nei segmenti del trend analysis, luxury goods, retail, wholesale e textile saranno una mossa strategica che accompagnerà il gruppo nel consolidamento del mercato italiano e internazionale. L’ingresso di Manlio Massa è da inserire nel processo strategico che la PFCMNA sta portando avanti da anni, dove l’organizzazione e lo sviluppo sono il centro nodale di tutte le attività; Massa ha iniziato un processo di internal auditing che sfocerà a breve in una riorganizzazione generale di risorse ed investimenti.“Vogliamo radicare la presenza dell’azienda in determinati mercati e internazionalizzare il più possibile, con un focus preciso verso gli Usa, e il background di Manlio non potrà che arricchire questo processo e supportare le nostre ambizioni di sviluppo futuro” ha commentato l’AD di P.F.C.M.N.A., il cui giro d’affari estero corrisponde, al momento, al 40% di un fatturato in continua crescita.