Francia, McDonald consegna a domicilio

Tre ristoranti McDonald di Parigi si preparano nei prossimi giorni ad offrire il servizio di consegna a domicilio ai propri clienti. Si tratta per ora di un test che, se dovesse dare risultati positivi, potrebbe presto estendersi anche ad altre città della Francia.

McDonald ha confermato l'avvio di un test di consegna a domicilio in tre ristoranti di Parigi dai primi di giugno. Un primo passo per verificare la validità del sistema prima di un'eventuale ampliamento del servizio ad altri ristoranti francesi. Contattato da Le Figaro, il colosso del fast food ha rifiutato di commentare ulteriormente la notizia.

Per il momento, McDonald si rifiuta di spiegare se effettuerà il trasporto o se utilizzerà un provider esterno. L'ipotesi più probabile è che si tratti di una collaborazione, sul modello del servizio lanciato negli Stati Uniti nel mese di marzo.

Per mangiare in casa patatine fritte e hamburger gli americani possono utilizzare il servizio di consegna sul sito McDonald o l'applicazione McDelivery co-gestito da McDonald e Uber. La catena di fast food si impegna a consegnare il cibo in 10 minuti. Tuttavia, questo servizio ha un costo di spedizione di circa 5 dollari (4,80 euro) aggiunti al prezzo dell'ordine. Già in atto in alcuni paesi tra cui Cina, Corea del Sud e Singapore, questo servizio ha fatto entrare finora un miliardo di dollari nelle casse dell'azienda. Ed è probabile che il modello francese sia simile a quello degli Stati Uniti.