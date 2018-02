Francia, viaggio fra cultura, savoir-faire e arte di vivere

Trascorso il Carnevale, passato anche San Valentino…quali occasioni ci restano per viaggiare, vedere nuovi mondi, vivere nuove avventure? Ma è così ovvio: le tanto desiderate “vacanze di Pasqua”! Allora bisogna scegliere per tempo, tra tante destinazioni quella più gettonata resta sempre la Francia, un viaggio fra la cultura, il savoir-faire e l’arte di vivere e un invito a scoprire o riscoprire i tanti volti della sua offerta turistica. E quest’anno la ricchezza delle proposte è particolarmente rilevante, con una trentina di partner da tutto il Paese, da Nord a Sud, da Est a Ovest. Nel 2018 si evidenzia tutta la vitalità e la creatività francese: dagli eventi e le mostre a Parigi, ai grandi appuntamenti dello sport, la Ryder Cup di golf a fine settembre a Parigi, il Grand Prix de France di Formula 1 che dopo 10 anni di assenza torna dal 21 al 24 giugno sul circuito Paul Ricard di Castellet. A giugno apre a Sélestat un’eccezionale biblioteca umanistica.

Dietro le vetrine, si possono contemplare 450 manoscritti: uno straordinario viaggio nella storia del libro e della stampa www.tourisme-alsace.com. Dal 28 marzo al 23 luglio, il museo del Louvre presenta una grande mostra con oltre 180 opere di Eugène De Lacroix www.louvre.fr. La ventesima edizione della festa del vino - il più importante appuntamento enoturistico d’Europa - si terrà a Bordeaux dal 14 al 18 giugno www.bordeaux.com/fr. Dal 9 al 20 maggio a Cannes vi sarà il famoso Festival del Cinema www.festival-cannes.com/fr, mentre a settembre si svolgerà in Normandia a Deauville la 44° edizione del festival del cinema americano www.festival-deauville.com . A fine maggio riaprirà a Ferney il castello di Voltaire, dove il filosofo trascorse gli ultimi vent’anni della sua vita fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com. Gli amanti degli antichi manieri potranno visitare nelle notti estive il castello rinascimentale d’Azay-le-Rideau, uno dei più famosi della Loira www.valdeloire-france.com . Dal 7 al 29 luglio si correrà il mitico Tour de France con arrivo sugli Champs Elysées di Parigi www.letour.fr. Sempre sugli Champs Elysées le Galeries Lafayette apriranno un nuovo grandioso flagship di 9000 mq nell’edificio in cui sorgeva il Virgin Megastore. Trattasi di una nuova concezione di store, in cui l'assortimento delle collezioni è più ampio e il design serve ad introdurre il cliente ad un nuovo posizionamento all'interno dell'area del marchio www.galerieslafayette.com. A luglio, dal 14 al 22, si terrà poi ad Antibes-Juan les Pins il famoso festival del jazz, che quest’anno taglia il traguardo della 58a edizione www.antibesjuanlespins.com/fr/evenements/festival-de-jazz-%C3%A0-juan.

Il raggiungimento di queste mete sarà facilitato dalla compagnia di bandiera, il gruppo Air France-KLM che è leader per traffico internazionale in partenza dall’Europa. Da marzo Air France comincerà ad operare anche da Catania dove il prossimo 27 marzo verrà inaugurata la nuova rotta per Parigi. L`altra grande novità per l’Italia riguarda i collegamenti da Roma Fiumicino e da Napoli per Parigi che, a partire dal 24 marzo prossimo, saranno operati da Joon, nuovo brand Air France.

«Il 2018 sarà un grande anno per la destinazione Francia» - ha annunciato Frédéric Meyer, direttore Italia-Grecia e coordinatore regionale Europa del Sud dell’Ente del Turismo francese - «e il nostro impegno punterà a valorizzare tutta la ricchezza dell’offerta, con un focus particolare per quelle destinazioni che costituiscono “marchi” a livello internazionale, come Parigi e la Costa Azzurra, l’Alsazia, la Valle della Loira, l’Occitania». Tema di fondo e filo conduttore, il savoir-faire, in tutte le sue declinazioni: l’artigianato d’arte, il design, la moda, la astronomia, la bellezza… Un savoir-faire che ha reso famosi nel mondo prodotti e tradizioni francesi e continua ad essere il “marchio di qualità” del made in France. C’è sempre una buona ragione per scegliere la Francia, la sua cultura, la sua arte di vivere, il suo savoir-faire. Le proposte sono come sempre infinite, perché ogni regione, ogni città, ogni villaggio ha qualcosa di nuovo e di speciale da proporre per il 2018.

Per informazioni sugli eventi : http://it.france.fr/

Per contatti: Barbara Lovato: barbara.lovato@atout-france.fr Atout France Ufficio Stampa e P.R.